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DS

Denis Sharypin

На сайте с 13 сентября 2010

Комментарии37
Темы0
Посты1
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Кондитерская Magnolia Bakery

глютен+сахар = бомба замедленного действия, ммммм

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

Настя ты еще в Монетке не была :) по ощущенниям это то место куда люди ходят докупать алкоголь когда он закончится в Пятерочке :)

Внешний вид (Петербург): Мария Качалова, архитектор

<3

Планы на осень: 32 фильма

было бы классно добавить даты премьеры в России

Все свои: Фалафельная на Сенном рынке

ЦЕНЫ!

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер

Матвиенко значит ;)

Американский журнал Kinfolk перевели на русский

наверное перевели журнал для того, чтобы и дальше наши соотечественники не пытались учить английский язык и продолжали ограничиваться локальными изданиями.

Выпускной-2013 в снимках Instagram

у меня вся лента в интсаграмме такая в любой день

Неизвестный горожанин: Плохая неделя

http://vk.com/album-36226085_153761614

Неизвестный горожанин: Плохая неделя

проблемы белых людей

Американский журнал Kinfolk перевели на русский

хах, то есть по-вашему, художественную литературу переводят из тех же соображений? какой бред!

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