Denis Sharypin
На сайте с 13 сентября 2010
«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни
Настя ты еще в Монетке не была :) по ощущенниям это то место куда люди ходят докупать алкоголь когда он закончится в Пятерочке :)
Планы на осень: 32 фильма
было бы классно добавить даты премьеры в России
Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер
Матвиенко значит ;)
Американский журнал Kinfolk перевели на русский
наверное перевели журнал для того, чтобы и дальше наши соотечественники не пытались учить английский язык и продолжали ограничиваться локальными изданиями.
Выпускной-2013 в снимках Instagram
у меня вся лента в интсаграмме такая в любой день
Неизвестный горожанин: Плохая неделя
проблемы белых людей
Американский журнал Kinfolk перевели на русский
хах, то есть по-вашему, художественную литературу переводят из тех же соображений? какой бред!
глютен+сахар = бомба замедленного действия, ммммм