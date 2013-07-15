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dmitry pesenka

На сайте с 9 октября 2007

Комментарии51
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Клуб рисовальщиков: Кузнецкий Мост

Лиза Смирнова – очень круто! 

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

охренеть у нас в стране нравы, конечно. Стоит мужику одеться нормально – сразу фрик. Вы, ребят, фриков не видали )

Утро в городе: 30 апреля

Саша Грей едет в Москву тестировать пельмени

Взять на пушку: Зачем горожанам травматическое оружие

что-то общее есть в лицах всех этих людей

Данные электросчётчика не придётся снимать ежемесячно

Вова-Счетчик

Для Москвы придумали новые штрафы

ну всё, охуеть теперь

Утро в городе: 31 августа

полуголые у Большого – это «Каникулы в Мексике»

Личный опыт: Зачем нужно «краеведческое порно»

и одежда не откровенная. Халтура!

Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах

ну Чентрале, предположим, не поэтому в хинкальную переделалось, а потому как у них было слабое подобие итальянской кухни по достаточно ебическим ценам и мало кто там ел. А так - все правда, спасибо, Роман. Пойду поем.

Взять на пушку: Зачем горожанам травматическое оружие

это один и тот же человек.

Взять на пушку: Зачем горожанам травматическое оружие

человек-россиянин

Взять на пушку: Зачем горожанам травматическое оружие

Весь кавказ давно с боевыми ходит, зато по закону можно пугач купить.
Люди очень адекватные, и таких абсолютное большинство владельцев травмы. Хорошая статья

Утро в городе: 27 мая

спасибо, исправили!

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

Где вы видите нормально одетого мужика? На фото - клоун для участия в тематической вчеринке. Клоунский костюм, это даже необсуждаемо. Дурацкая хипстерская сумка, синие шнурки. Особенно позабавило то, что он их с инет-магазина брал зарубежного, модник, мля, не поленился время потратить...

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca
комментарий удалён
Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

клоунов вы, видимо, тоже не видали – прогуглите хоть. Сумка не отсюда, соглашусь (да и брюки чутка бы подлинней), но иногда в мужской моде надо  смотреть немного дальше футболки с джинсами или сандалей на носок. Сьездите в Европу (Испанию или Италию, Лондон) – посмотрите как там следящие за собой мужчины одеваются в обычной жизни (ну или опять же гугл в помощь). 

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

Ну а про 20-е года – так мода циклична, хули уж тут поделать

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

соглашусь, одет как клоун

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

Дим не обращай внимания. Andrey Khakimov это какой-то лох который тут каждой бочке затычка, причем сразу видно у человека комплекс неполноценности при слабом общем развитии мозга. 

Зачем дурака всерьез воспринимать?

Внешний вид (Москва): Максим Назаров, музыкант и сотрудник Cosmotheca

Миша, я просто всегда МАКСИМАЛЬНО серьёзен. Ведь здесь это не запрещено!

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