dmitry pesenka
На сайте с 9 октября 2007
охренеть у нас в стране нравы, конечно. Стоит мужику одеться нормально – сразу фрик. Вы, ребят, фриков не видали )
Саша Грей едет в Москву тестировать пельмени
что-то общее есть в лицах всех этих людей
ну всё, охуеть теперь
полуголые у Большого – это «Каникулы в Мексике»
и одежда не откровенная. Халтура!
ну Чентрале, предположим, не поэтому в хинкальную переделалось, а потому как у них было слабое подобие итальянской кухни по достаточно ебическим ценам и мало кто там ел. А так - все правда, спасибо, Роман. Пойду поем.
это один и тот же человек.
человек-россиянин
Весь кавказ давно с боевыми ходит, зато по закону можно пугач купить.
Люди очень адекватные, и таких абсолютное большинство владельцев травмы. Хорошая статья
спасибо, исправили!
Где вы видите нормально одетого мужика? На фото - клоун для участия в тематической вчеринке. Клоунский костюм, это даже необсуждаемо. Дурацкая хипстерская сумка, синие шнурки. Особенно позабавило то, что он их с инет-магазина брал зарубежного, модник, мля, не поленился время потратить...
клоунов вы, видимо, тоже не видали – прогуглите хоть. Сумка не отсюда, соглашусь (да и брюки чутка бы подлинней), но иногда в мужской моде надо смотреть немного дальше футболки с джинсами или сандалей на носок. Сьездите в Европу (Испанию или Италию, Лондон) – посмотрите как там следящие за собой мужчины одеваются в обычной жизни (ну или опять же гугл в помощь).
Ну а про 20-е года – так мода циклична, хули уж тут поделать
соглашусь, одет как клоун
Дим не обращай внимания. Andrey Khakimov это какой-то лох который тут каждой бочке затычка, причем сразу видно у человека комплекс неполноценности при слабом общем развитии мозга.
Зачем дурака всерьез воспринимать?
Миша, я просто всегда МАКСИМАЛЬНО серьёзен. Ведь здесь это не запрещено!
Лиза Смирнова – очень круто!