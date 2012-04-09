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Марина

На сайте с 27 октября 2008

Комментарии24
Темы0
Посты1
Коротко0
А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?
комментарий удалён
Рецепты шефов: Русские блины с припёком

какая фамилия хорошая для исследователя русской кулинарной традиции ))

Чиновники начали штрафовать магазины за неправильно украшенные витрины

мне это напомнило, как я проходила школьную практику в детском саду и нас попросили нарисовать для малышей картинки по которым они будут понимать где верх где низ, например "на земле, под землей", и воспитательница протягивая карандаши сказала: "Рисуйте коричневым, земля ведь коричневая!"

В социальных сетях появилась реклама Москвы

такими плакатами только беженцев из Уругвая можно привлечь.

Онлайн-репортаж: День выборов в Москве

я пришла на свой избирательный участок в 7 вечера, и увидела что моя бабушка еще не голосовала, очень удивилась в слух, потому что она за всю жизнь не одних выборов не пропустила, а тетка что заполняла журнал просто предложила мне сходить за бабушкиным паспортом и проголосовать за нее. я честно говоря охренела от такой наглости и пообещала что через 30 минут мы с бабушкой вернемся.
но мне как-то сразу стало понятно, что ей вообще пофиг, проголосую я за себя или за себя и еще кого-то до кучи. что все уже и так решено.
мне было очень противно.
а бабушка меж тем наотрез отказалась идти голосовать, сказав что она всю жизнь голосовала, а сегодня погода плохая и вообще ей лень, перебьются. и мне кажется в 82 года это правильная позиция. жаль только что, обычно такая позиция как раз у тех в чьих интересах влиять на ситуацию.

Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцы

я покорена домом на реке!!

Рецепты шефов: Русские блины с припёком

Довольно забавный персонаж. Много интересного рассказывал в ШЗ