alena ch
На сайте с 29 октября 2008
Да ладно, все знают, что снег с московских дорог скидывают на обочину.
Тоже не посоветовала бы Ролл-Холл и Экстрим - большая вероятность купить подделку. К Траектории и B-shop могу добавить B-zone (м. Бауманская) там помогут подобрать и собрать, есть уже готовые варианты для новичков - "народные комплекты". Часто бывают хорошие скидки. Всегда скидки на снаряжение прошлых сезонов.
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В галерее Елоховского пассажа, что на м. Бауманская продают.
Можно пожарить самим, ТЕ САМЫЕ каштаны продаются на рынках, встречала на Даниловском рынке (м. Тульская) и в Подмосковье на рынке на станции Фабричная (г. Раменское).
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Вполне сносные бизнесс-ланчи в Двух Палочках там предлагают конструктор из 4 видов салата, гарниров, горячего и роллов - каждая часть по 100 руб. В качестве бонуса суп и напиток.
Life Pub -меню по дням недели, внутри "меню дня" также можно выбрать из 3 видов горячих блюд, гарниров, супов, салатов/закусок + напиток. Цены - в зависиомсти от полноты обеда, но в пределах 350 руб.
Очень нравятся бенто боксы в Кабуки.
Порции в вышеназванных местах умеренные, т.е. не слишком маленькие, но и живот не лопается,
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А про секс и большой город точно будет?
В самом деле напоминает Прайм Стар.
Но с другой стороны, не может не радовать распространение кафе здорового питания.
И об отказе сотрудников полиции принимать какие-либо действия по защите граждан, и в случае если полиция отказывается принимать заявления, можно написать в прокуратуру. Неизвестно, конечно, получите ли Вы какую-либо компенсацию, но "обидчиков со стороны закона" точно вздрюкнут.
По поводу людей в органах, да, конечно, нормальные люди там есть, но и они, как правило волей не волей оскотиниваются. Имеется причастный знакомый, который рассказывал, что интеллигентом "там" не выжать - свои же сожрут и сживут, так что приходится вертеться - с кем-то выпить, кого-то покрыть и т.д.
А в целом, конечно, можно долго рассуждать почему да как, что и откуда, хорошие или плохие. Но, кажется, что дальше рассуждений это не двинется.
Вспоминается серия Симпосонов, где членам семьи для создани дружеской атмосферы раздают кнопки, нажимая которые они могут бить друг друга током если им что-то не нравится.
Детский мир был хорош тем, что он МИР. Приходя туда, мы попадали не в магазин, а совершенно обособленное от остального мира пространство. Это был не стандартный магазин со стеклянными витринами и белыми полками, а маленький город волшебства, в котором было собрано всё от карнавальных нарядов и игрушек до книг и диафильмов.
И обновляя это здание стоит именно так его и воспринимать, а не как очередной супермаркет с тележками на входе.
Мнение Грачевского вообще изумляет. Точнее изумляет то, что в деле, касающимся детей, спрашивают человека, для которого они ,судя по всему, те же взрослые только уменьшенные. Не знаю ни одного человека, любящего Ералаш или ностальгирующего по его старым выпускам. Смотрели его лишь от того, что альтернатива отсутствовала.
меня ничто так не впечатляло, как "Роман с кокаином" в РАМТ. Очень рекомендую!
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