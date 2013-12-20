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Лиза Биргер

На сайте с 29 октября 2008

Комментарии7
Темы0
Посты2
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Планы на зиму: 10 новых книг

Это все книги, которые только выйдут -- потому и планы. "Охотники за сокровищами" будут в конце января в издательстве Sindbad

Книга недели: «Настанет день» Денниса Лихэйна

на сайте издательства еще нет, а в магазине москва - есть!

Квартира недели (Петербург)

сделаю себе точную копию, и буду жить!

Эксперимент The Village: Можно ли снять квартиру легально

хозяин моей квартиры платит налоги — но он ИП, который не хочет, чтобы за ним пришли

Как всё устроено: Муж на час

Если ты идиот, то будешь идиотом с дипломом. !!!!

Квартира недели (Киев)

Очень нравится! только фотографии пересвечивать не стоило

Как всё устроено: Муж на час

На нетленку тянет!