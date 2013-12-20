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Лиза Биргер
На сайте с 29 октября 2008
Книга недели: «Настанет день» Денниса Лихэйна
на сайте издательства еще нет, а в магазине москва - есть!
Квартира недели (Петербург)
сделаю себе точную копию, и буду жить!
Эксперимент The Village: Можно ли снять квартиру легально
хозяин моей квартиры платит налоги — но он ИП, который не хочет, чтобы за ним пришли
Как всё устроено: Муж на час
Если ты идиот, то будешь идиотом с дипломом. !!!!
Квартира недели (Киев)
Очень нравится! только фотографии пересвечивать не стоило
Как всё устроено: Муж на час
На нетленку тянет!
Это все книги, которые только выйдут -- потому и планы. "Охотники за сокровищами" будут в конце января в издательстве Sindbad