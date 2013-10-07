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Маша Tамгина

На сайте с 1 ноября 2008

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Иностранные продукты, которых не найти в Москве — 2

Пакеты ziploc, паста орзо, кленовый сироп по земным ценам, мука разных видов (у нас только хлебная, которая all purpose, а нужна pastry, например), chocolte chips (с ними вообще беда, ну как так их нет), butterscotch chips, печенье graham. 

Комментарий: Анна Андреева о тополином пухе

Страдают не только аллергики. Страдают все. Эти тополя — пережиток прошлого. Где еще кроме СНГ они растут? Смею предположить, что нигде. Пусть сажают другие тополя, значит. Пух — это жесть. 

Тестовый День ресторанов проведут 1 мая

Нужно согласовать по возможности. Просто чтобы чувствовать себя защищенным. Если это улица и ты никому не мешаешь, то, наверное, можно и не предупреждать никого. Здравый смысл нужен во всем.

На Большой Садовой открылось итальянское кафе Amici

Дааа, недорогие салаты по 400 рублей меня никогда не перестанут удивлять

Приложение для iphone про специи

Не нашла в списке мацис. 

Дымовая завеса: Евгений Сафонов о запрете курения

Как приятно будет танцевать в клубе, не вдыхая тонны этого табачного кошмара. И приходить домой, не ощущая прокуренности своих костей. Скорее бы и до России дошло.

Кулинарное чтиво: Шеф-повар Иван Шишкин о 10 книгах

К МакГи картинку не ту поставили )
Кстати, у меня тоже есть эта книга. Очень классная, правда можно открыть в любом месте и читать.

Идеальный бизнес-ланч!

Так можно в правительственной столовке поесть в Думе или в  Кремле. )) Даже в довольно мерзких столовках, как на Артплее, обед выйдет рублей на 250. А есть придется суп с пятимиллиметровой жировой пленкой и жилистый гуляш.

Идеальный бизнес-ланч!

Идеальный ланч - это возможность съесть и салат, и первое,и второе, не лопнув. Цена 250-300. Главное - разнообразие. Во вьет кафе прекрасный ланч, хороший выбор блюд, меню меняется каждый месяц и чередуется каждую неделю. 

На Большой Никитской есть простенькое кафе Русь. Там пороции были просто огромные. Но все было такое вкусное, всегда, на протяжении как минимум полутора лет. 270 рублей: салат, суп и добротное второе с большими кусками мяса.

Мильенько во Фрайдизе, правда разнообразия ноль. Иль патио тоже ок.

Главное, чтобы цена оставалась в рамках. Каждый день за 450 р. обедать - это слишком

Новое место: магазин Cook House

Ужасно дорого. Как бы да, может, это хорошие качественные марки. Но есть же масса недорогих классных вещей. Пусть хоть кто-нибудь создаст аналог икеи, там красиво и недорого. У нас с этим огромные проблемы.

Идеальный бизнес-ланч!

250-300 я сказала, опираясь на суровую реальность. конео, 150-200 было бы намного лучше, но нереально, мне кажется

Идеальный бизнес-ланч!

В библиотеке можно и дешевле, и очень вкусно поесть))

Кулинарное чтиво: Шеф-повар Иван Шишкин о 10 книгах

Спасибо, поменяли.

Тестовый День ресторанов проведут 1 мая

В нашей стране ты всегда всем мешаешь :)

Комментарий: Анна Андреева о тополином пухе

Может и нигде. Что ж теперь пальмы сажать? Везде по климату и природным условиям. 

Комментарий: Анна Андреева о тополином пухе

в некоторых районах есть только тополя. если их вырубить, посадить другие деревья, то до нормального размера они дорастут, когда вы будете на пенсии, а некоторые этих деревьев совсем не увидят. на экологии района вырубка тоже скажется, это не метод

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