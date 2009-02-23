DariaSergevna
На сайте с 2 ноября 2008
Флюорeсцентные велосипеды Бенедикта Редклиффа
мило,напомнило о барби почему-то)
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
только примочки или вместе с рамой, вилкой и т.д.?
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
ах... ну что я глупость спросила... роки маунтин... там одна рама стоит на порядок дороже...
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
а тот, что на фотках в посте похож на старую раму Norco и тоже не может все целиком 200 уе стоить.
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
http://www.toydirectory.com/monthly/productsbymfr.asp?id=2719
http://www.toydirectory.com/monthly/productsbymfr.asp?id=2719
если судить по этой ссылке,то 200 от 8 лет,а взрослый размер-400
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
"KtraK is a universal attachment for bikes" ключевое слово attachment, а не bike. Жаль конечно, хотела бы я байк за эту цену...
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
как говорится, любишь кататься- люби и саночки возить, а тут любишь кататься- денюшки копи;)
СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ
да уж роки маунтин вообще не бюджетный вариант)
кстати,стоит этот велосипед,около 200 y.e.