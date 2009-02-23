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DariaSergevna

На сайте с 2 ноября 2008

Комментарии4
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Посты1
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СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

кстати,стоит этот велосипед,около 200 y.e.

Флюорeсцентные велосипеды Бенедикта Редклиффа

мило,напомнило о барби почему-то)

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

только примочки или вместе с рамой, вилкой и т.д.?

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

ах... ну что я глупость спросила... роки маунтин... там одна рама стоит на порядок дороже...

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

а тот, что на фотках в посте похож на старую раму Norco и тоже не может все целиком 200 уе стоить.

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

http://www.toydirectory.com/monthly/productsbymfr.asp?id=2719
если судить по этой ссылке,то 200 от 8 лет,а взрослый размер-400

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

"KtraK is a universal attachment for bikes" ключевое слово attachment, а не bike. Жаль конечно, хотела бы я байк за эту цену...

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

как говорится, любишь кататься- люби и саночки возить, а тут любишь кататься- денюшки копи;)

СМАЗЫВАЕМ ЛЫЖИ

да уж роки маунтин вообще не бюджетный вариант)