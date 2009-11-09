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К

Катя

На сайте с 3 ноября 2008

Комментарии7
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Львiв

:-)

Львiв

да блин это восем не статья

просто хотела донести информацию.

ну ладно,теперь буду знать какие люди тут обитают.

Львiв

мдя.

ну спасибо

я старалась

Прогулки по Берлину

обажаю Германию..))

The Dubai Mall

вау

это шикарнооо ))) я б там утонула..))))

Уникальный кинотеатр

хочу в такой кинотеатр..

The Dubai Mall

с удовольствием.

Львiв

откровенно никак постарались…. статья никакая…. просто ноль.. уж извените

Львiв

автор перепутал ЛАМ с жж… бывает)

Львiв

в том и дело – что должна быть статья)

про львов слышала он каким-то образом мистически

Львiв

фалстарт.сорри

так вот. львов мистический демонический жутковатый с ведьмами. об этом что скажете?

а то что перечислили – стандартный евпропейский город. лично мне осточертели