Катя
На сайте с 3 ноября 2008
Львiв
да блин это восем не статья
просто хотела донести информацию.
ну ладно,теперь буду знать какие люди тут обитают.
Львiв
мдя.
ну спасибо
я старалась
Прогулки по Берлину
обажаю Германию..))
The Dubai Mall
вау
это шикарнооо ))) я б там утонула..))))
Уникальный кинотеатр
хочу в такой кинотеатр..
The Dubai Mall
с удовольствием.
Львiв
откровенно никак постарались…. статья никакая…. просто ноль.. уж извените
Львiв
автор перепутал ЛАМ с жж… бывает)
Львiв
в том и дело – что должна быть статья)
про львов слышала он каким-то образом мистически
Львiв
фалстарт.сорри
так вот. львов мистический демонический жутковатый с ведьмами. об этом что скажете?
а то что перечислили – стандартный евпропейский город. лично мне осточертели
:-)