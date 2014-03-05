ppss ppss
На сайте с 5 ноября 2008
не ту профессию я выбрала.
прямо Диснейленд для взрослых какой-то
весело
такие перлы встречаются - просто прелесть:
"(любовницу) состоятельных родителей" (???)
"наружностью походит на продюсера или философа" (???)
дальше не осилила просто.
интересно, а если бы выложили те же самые фотографии подписали бы что-нибудь в духе, ну не знаю, это офис журнала "Блондинка" или "Настоящий мужик", или "Я - офисменеджер", или что-то ещё - комментарии были бы такие же восторженные?
а у меня такой вопрос, зачем людям знать такие странные подробности о других людях? ну в самом деле, какая кому разница, что кушает Троицкий на завтрак, он ведь интересен совсем не этим.
В чём, так сказать, зерно этого интереса?
в этой теме все как киберклоны твердят "не хотим видеть клонов!"
не люблю большие клубы.
вообще искусство не о мне - но уж лучше это, чем надписи "Голосуй за Путина!" и "Вася-дурак" на стенах домов.
А так то чистая провокация - главное на неё не вестись)))
Смотрите, зато какой резонанс!
Да. Хочу почитать журнал "Я блондинка-офисменеджер".
эм, например есть такой журнал "вышиваем крестиком" - между прочим в геймленде издается, офис вполне симпатично смотрится, не смотря на название.
впрочем, давайте проверим.
просто кто то, прочитав этот пост, пойдет на кухню и, намазывая тост паштетом, скажет... " а поем ка я сегодня как Троицкий..." ))
Я бы хотела оказаться на месте этих детей, если бы была ребенком сейчас. Точно уж лучше, чем совсем без родителей.