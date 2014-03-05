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На сайте с 5 ноября 2008

Комментарии21
Темы0
Посты1
Коротко0
Шведская семья

Я бы хотела оказаться на месте этих детей, если бы была ребенком сейчас. Точно уж лучше, чем совсем без родителей.

Квартира недели (Санкт–Петербург)

не ту профессию я выбрала.

Офис телеканала 2х2

прямо Диснейленд для взрослых какой-то

Adidas x muka x cheese

весело

Story-travelling и «Золотой Казан»

такие перлы встречаются - просто прелесть:
"(любовницу) состоятельных родителей" (???)
"наружностью походит на продюсера или философа" (???)

дальше не осилила просто.

Офис недели: журнал «Афиша»

интересно, а если бы выложили те же самые фотографии подписали бы что-нибудь в духе, ну не знаю, это офис журнала "Блондинка" или "Настоящий мужик", или "Я - офисменеджер", или что-то ещё - комментарии были бы такие же восторженные?

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

а у меня такой вопрос, зачем людям знать такие странные подробности о других людях? ну в самом деле, какая кому разница, что кушает Троицкий на завтрак, он ведь интересен совсем не этим.
В чём, так сказать, зерно этого интереса?

H&M уже в Москве

в этой теме все как киберклоны твердят "не хотим видеть клонов!"

Новый клуб «Зал ожидания»

не люблю большие клубы.

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)

вообще искусство не о мне - но уж лучше это, чем надписи "Голосуй за Путина!" и "Вася-дурак" на стенах домов.

А так то чистая провокация - главное на неё не вестись)))

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

Смотрите, зато какой резонанс!

Офис недели: журнал «Афиша»

Да. Хочу почитать журнал "Я блондинка-офисменеджер".

Офис недели: журнал «Афиша»

эм, например есть такой журнал "вышиваем крестиком" - между прочим в геймленде издается, офис вполне симпатично смотрится, не смотря на название.

впрочем, давайте проверим.

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

просто кто то, прочитав этот пост, пойдет на кухню и, намазывая тост паштетом, скажет... " а поем ка я сегодня как Троицкий..." ))

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