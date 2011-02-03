вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии4
Темы0
Посты2
Коротко0
Н

Наталья

На сайте с 7 ноября 2008

Комментарии4
Темы0
Посты2
Коротко0
Перед открытием: репортаж из бургер-бара Corner Burger

Просто отличное место, куда хочется вернуться. Из-за того, что вкусно, из-за атмосферы, из-за того, что просто хочется :)

В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды

На Таганской открыли летнюю веранду под навесом. Она уютная и в переулке :)

Кругорама

Я почему-то была уверена, что он не работает. Спасибо большое!