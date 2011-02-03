Наталья
На сайте с 7 ноября 2008
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды
На Таганской открыли летнюю веранду под навесом. Она уютная и в переулке :)
Кругорама
Я почему-то была уверена, что он не работает. Спасибо большое!
На сайте с 7 ноября 2008
На Таганской открыли летнюю веранду под навесом. Она уютная и в переулке :)
Я почему-то была уверена, что он не работает. Спасибо большое!
Просто отличное место, куда хочется вернуться. Из-за того, что вкусно, из-за атмосферы, из-за того, что просто хочется :)