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АН

Анатолий Непиющих

На сайте с 8 ноября 2008

Комментарии15
Темы0
Посты2
Коротко0
Неолимпийские Игры

а мне морской бой еще нравится.

Моя ялта!

спасибо. я просто с резкостью балуюсь.

Моя ялта!

живете?)

Рейкьявик

казнить.казнить.

Рейкьявик

чорт(

Город -анекдот

ааа безумно хороший пост. с душой так наизнанку.

сразу нахлынуло воспаминания.

спасибо большое)дворики там безумно красивые.

4 питерских панорамы

странная панорама

узковато как то.

Винтаж Юли Выдолоб

чорт.

а я наивный надеялся что вещи отца винтаж.

вот я лох.

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

веганы могут уединяться.

Не один дома. Обзор домашних вечеринок

субботний вечер.

- "вписка есть?"

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

очень хочется что бы люди понимали, что
веган =/= вегетарианец

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

веган это тот который вообще ничего связанного с живой природой не употребляет, так ведь?

а вегитарианец тот который не ест мертнвых животных?



я правильно для себя дифференциировал эти термины?

Винтаж Юли Выдолоб

лохи редко бывают самокритичны - ты не лох.

Винтаж Юли Выдолоб

лох - Лицо обманутое хулиганами.

довольно точно описывает мое жизненное кредо абривиатура Лох.

Винтаж Юли Выдолоб

видимо я тоже)))))

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