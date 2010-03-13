Анатолий Непиющих
На сайте с 8 ноября 2008
спасибо. я просто с резкостью балуюсь.
живете?)
казнить.казнить.
чорт(
ааа безумно хороший пост. с душой так наизнанку.
сразу нахлынуло воспаминания.
спасибо большое)дворики там безумно красивые.
странная панорама
узковато как то.
чорт.
а я наивный надеялся что вещи отца винтаж.
вот я лох.
веганы могут уединяться.
субботний вечер.
- "вписка есть?"
очень хочется что бы люди понимали, что
веган =/= вегетарианец
веган это тот который вообще ничего связанного с живой природой не употребляет, так ведь?
а вегитарианец тот который не ест мертнвых животных?
я правильно для себя дифференциировал эти термины?
лохи редко бывают самокритичны - ты не лох.
лох - Лицо обманутое хулиганами.
довольно точно описывает мое жизненное кредо абривиатура Лох.
видимо я тоже)))))
а мне морской бой еще нравится.