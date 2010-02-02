Евгения Мызрова
На сайте с 11 ноября 2008
как просто
стоит сготовить на выходных) спасибо
давно хотела побывать, всё никак(
интересно, Россия на каком месте в этом списке
ждём первых фотоотчетов
очень просто и со вкусом))
...снег, лыжи....глинтвейн!
...мороз, прогулки... глинтвейн!
...милый, пледик, телик ... глинтвейн!
в самых разных обстоятельствах и ситуациях зимой это круто))
до чего ж они мегаклёвые!
лишний раз уверяюсь, что пора переезжать в Питер – там хотя бы как-то бурлит фотоЖизнь. В российских типичных провинциях такого не сыщешь(
Россия априори в списке стран: "Главные участники Третьей Мировой"
в таком случае не совсем уместна соседушка ещё одной участницы - Канада
"Вторая по величине страна в мире сухопутно граничит только с одним известным всем государством. И делает это вполне мирным образом. А это значит, что здесь есть огромный простор для спокойного существования"
ну обзор был скорее всего рассчитан для олдовой войны с танками, солдатами и автоматами, т.е. на техническом уровне второй мировой.
скорее всего
но честно говоря, тупой критерий для рейтинга "разразись завтра Третья Мировая война"
согласна - проблем нет)
а как там с молодежными хостелами?
и как же всё-таки абсурдно с тз здравого смысла:
чтобы попасть в другой город своей страны нужен загранпаспорт..
где-нибудь в мире ещё есть такое?!
хостелов нет вообще, а цены в гостиницах честно говоря очень завышены.
Хотя сейчас в межсезонье можно найти много недорогих вариантов)
на самолет не надо загранпаспорта, а если брать за 2-3 недели, то самолет обойдется значительно дешевле, чем поезд
я была летом - ездили именно так
с хостелами не знаю, мы жили в зеленоградске, снимали за 1800 рублей в день в сумме с 4 человек комнату с кухней
Прошу прощения, а на каком поезде и откуда билет в Калининград стоит 1 тыс. руб.?
Был в Калининграде в начале 2008 года. При цене самолёта на SkyExpress Москва-Калининград в 900 рублей, билет на поезд Калининград-Вильнюс стоил порядка 1,2 тыс. рублей.
по-моему, в Кениге дешевле квартиру снять, если приезжать на недельку. Что на море, что в городе.
тогда и Исландия не подходит. там база НАТО расположена. увы.
в верном направлении мыслите)
короче, тогда вообще непонятно на чем основана данная подборка) почему, например, Финляндия, а не, скажем, Норвегия?
почему Брутан, а не...Бруней?
остров Питкерн тоже незаслуженно забыт.
вот вас понесло-то)
ЛЕГЧЕ НА САМОЛЕТЕ - МОЖНО ЗА 4 ТЫСЯЧИ ТУДА-ОБРАТНО СЛЕТАТЬ. БЕЗ ЗАГРАНА ЗА 1.5 ЧАСА.
Например, в Китае) Гонконг и Макау официально входят в состав КНР, но в особом статусе. В итоге, жители этих городов-стран спокойно катаются по всему Китаю, но не наоборот!
меня бы вырвало во время такого ужина,
если б я только вниз посмотрела