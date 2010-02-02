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ЕМ

Евгения Мызрова

На сайте с 11 ноября 2008

Комментарии25
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Ужин под облаками

меня бы вырвало во время такого ужина,
если б я только вниз посмотрела

Шоколадные-прешоколадные пирожные

как просто
стоит сготовить на выходных) спасибо

Тридевятое царство, тридевятое государство

давно хотела побывать, всё никак(

Stay In Peace

интересно, Россия на каком месте в этом списке

Radiotravel. Vol.2

ждём первых фотоотчетов

Печенье моей мамы

очень просто и со вкусом))

Самый зимний напиток

...снег, лыжи....глинтвейн!
...мороз, прогулки... глинтвейн!
...милый, пледик, телик ... глинтвейн!

в самых разных обстоятельствах и ситуациях зимой это круто))

Машина Эпохи

до чего ж они мегаклёвые!

Про полезное Информбюро

лишний раз уверяюсь, что пора переезжать в Питер – там хотя бы как-то бурлит фотоЖизнь. В российских типичных провинциях такого не сыщешь(

Stay In Peace

Россия априори в списке стран: "Главные участники Третьей Мировой"

Stay In Peace

в таком случае не совсем уместна соседушка ещё одной участницы - Канада
"Вторая по величине страна в мире сухопутно граничит только с одним известным всем государством. И делает это вполне мирным образом. А это значит, что здесь есть огромный простор для спокойного существования"

Stay In Peace

ну обзор был скорее всего рассчитан для олдовой войны с танками, солдатами и автоматами, т.е. на техническом уровне второй мировой.

Stay In Peace

скорее всего
но честно говоря, тупой критерий для рейтинга "разразись завтра Третья Мировая война"

Тридевятое царство, тридевятое государство
комментарий удалён
Тридевятое царство, тридевятое государство

согласна - проблем нет)
а как там с молодежными хостелами?

Тридевятое царство, тридевятое государство

и как же всё-таки абсурдно с тз здравого смысла:
чтобы попасть в другой город своей страны нужен загранпаспорт..
где-нибудь в мире ещё есть такое?!

Тридевятое царство, тридевятое государство
комментарий удалён
Тридевятое царство, тридевятое государство
комментарий удалён
Тридевятое царство, тридевятое государство

хостелов нет вообще, а цены в гостиницах честно говоря очень завышены.
Хотя сейчас в межсезонье можно найти много недорогих вариантов)

Тридевятое царство, тридевятое государство

на самолет не надо загранпаспорта, а если брать за 2-3 недели, то самолет обойдется значительно дешевле, чем поезд

я была летом - ездили именно так

с хостелами не знаю, мы жили в зеленоградске, снимали за 1800 рублей в день в сумме с 4 человек комнату с кухней

Тридевятое царство, тридевятое государство

Прошу прощения, а на каком поезде и откуда билет в Калининград стоит 1 тыс. руб.?
Был в Калининграде в начале 2008 года. При цене самолёта на SkyExpress Москва-Калининград в 900 рублей, билет на поезд Калининград-Вильнюс стоил порядка 1,2 тыс. рублей.

Тридевятое царство, тридевятое государство

по-моему, в Кениге дешевле квартиру снять, если приезжать на недельку. Что на море, что в городе.

Stay In Peace

тогда и Исландия не подходит. там база НАТО расположена. увы.

Stay In Peace

в верном направлении мыслите)

Тридевятое царство, тридевятое государство
комментарий удалён
Stay In Peace

короче, тогда вообще непонятно на чем основана данная подборка) почему, например, Финляндия, а не, скажем, Норвегия?

почему Брутан, а не...Бруней?

Stay In Peace

остров Питкерн тоже незаслуженно забыт.

Stay In Peace

вот вас понесло-то)

Тридевятое царство, тридевятое государство

ЛЕГЧЕ НА САМОЛЕТЕ - МОЖНО ЗА 4 ТЫСЯЧИ ТУДА-ОБРАТНО СЛЕТАТЬ. БЕЗ ЗАГРАНА ЗА 1.5 ЧАСА.

Тридевятое царство, тридевятое государство

Например, в Китае) Гонконг и Макау официально входят в состав КНР, но в особом статусе. В итоге, жители этих городов-стран спокойно катаются по всему Китаю, но не наоборот!