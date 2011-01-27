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Был в этой прекрасной квартире не раз. возмущён.
Более искривленно, чем это сделано в данном посте, передать атмосферу этого места было бы затруднительно. Текст, пародирующий непрофессиональную заводскую малотиражку + набор открыток а-ля краеведческий музей = .. да можно по комментам судить...
ГДЕ???ХОЧУ1. умение вкусно (аутентично) донести неповторимую легенду2. хороший интерьерный фотограф
Был в этой прекрасной квартире не раз. возмущён.
Более искривленно, чем это сделано в данном посте, передать атмосферу этого места было бы затруднительно.
Текст, пародирующий непрофессиональную заводскую малотиражку + набор открыток а-ля краеведческий музей = .. да можно по комментам судить...
ГДЕ???ХОЧУ
1. умение вкусно (аутентично) донести неповторимую легенду
2. хороший интерьерный фотограф