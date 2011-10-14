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ДЖ

Дима Жиляев

На сайте с 20 ноября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты1
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Квартира недели (Москва)

книги на кухне - это круто

Главное на неделе: события с 18 по 24 июля

вход на Autre Ne Veut отнюдь не свободный (1000р)

В столице откроют православные ночные клубы

как забронировать столик?

Рождество под глитнтвейн и запах корицы

эх, жалко у нас такие ярмарки не приняты, мы ведь так много теряем!

Стиль по-итальянски

отлично передали настроение; я тоже частенько погружаюсь в подобные раздумья

Disneyland Paris

помню когда там был, взял фотоаппарат чтобы всё там сфоткать, но от массы впечатлений совсем забыл про него, и снял всего два кадра))

Порно-словарь

Интересное выражение: "...если не искусства, то хотя бы науки..."

Первый скейт-парк в Африке

жалко видео нет... интересно было бы посмотреть что они умеют..

Креатив в скейтбординге (часть1)

спасибо, давно здесь такого не было..
да..Richie Jackson всегда был любимым райдером)

Глобализация в Непале

ох уж эта "цивилизация" со своей кока-колой...

Главное на неделе: события с 18 по 24 июля

У организаторов изменились планы, насчет отказа от билетов сказано во втором абзаце

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