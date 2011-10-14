Дима Жиляев
На сайте с 20 ноября 2008
Главное на неделе: события с 18 по 24 июля
вход на Autre Ne Veut отнюдь не свободный (1000р)
В столице откроют православные ночные клубы
как забронировать столик?
Рождество под глитнтвейн и запах корицы
эх, жалко у нас такие ярмарки не приняты, мы ведь так много теряем!
Стиль по-итальянски
отлично передали настроение; я тоже частенько погружаюсь в подобные раздумья
Disneyland Paris
помню когда там был, взял фотоаппарат чтобы всё там сфоткать, но от массы впечатлений совсем забыл про него, и снял всего два кадра))
Порно-словарь
Интересное выражение: "...если не искусства, то хотя бы науки..."
Первый скейт-парк в Африке
жалко видео нет... интересно было бы посмотреть что они умеют..
Креатив в скейтбординге (часть1)
спасибо, давно здесь такого не было..
спасибо, давно здесь такого не было..
да..Richie Jackson всегда был любимым райдером)
Глобализация в Непале
ох уж эта "цивилизация" со своей кока-колой...
Главное на неделе: события с 18 по 24 июля
У организаторов изменились планы, насчет отказа от билетов сказано во втором абзаце
книги на кухне - это круто