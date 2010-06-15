Яблокожуйка
На сайте с 20 ноября 2008
шарики больше всего порадовали
самая часто повторяющаяся реклама. Обычно делают один пост, говоря что это интересно. Но едим дома делает это периодически, чтоб не забывали)
тьфу, опечатка *смутила
хоть один рецептик бы перевели
Лица самое главное!) Очень круто!
а ничего что людям окошкм заклеили рекламой? Я бы себе вырезала обзор и не важно журнал, статья...
хочется на него нажать)))
спасссссибоооооооо...
какой-то яро защищающийся автор и злые комментаторы несочетаторы.
Думаю категоричность тут излишня. у каждого свои вкусы и предпочтения, никто же не станет убеждать вегана что мяско вкусно, он его просто готовит не правильно?
Я попробую, но ваши разговоры, а точнее категоричность спорящих смутила...
кстати есть у меня знакомый веган, который говорит что мясо вкусное, и пахнет вкусно, но он его не ест потому то и потому то)
фишка тут в том, что категоричность комментаторов сродне реакции на короткую юбку в советском союзе.
не понимаете, так вперед барабан на шею, но я пироги не трахаю, чтобы меня извращенцем называть:)
Ни капельки не сомневалась, что вы мне ответите...при том что мой коммент должен был быть нейтрален или уж во всяком случае более положительный. Если вам хотелось написать статью про людей, с совком типом восприятия, зачем вам курица?) вперед в тему общество и "пугайте" моральные устои и спорьте с пеной у рта. Я вообще кушать люблю, а не про веганов говорить.
Почему вы думаете что вы смутили меня рецептом?Вы смущаете меня комментариями, потому как уж, повторюсь, много категоричности. LAM прелестен тем, что у каждого может быть свое мнение, пусть и совковое, вы же ограничиваете и заставляете, нет серьезно, заставляете принять ваше.
*стирая пену со рта*, если я захочу сказать, что все совковые дегенераты, то я отложу курицу и пойду и скажу.
я вас укоряю в чем то? почему вы думаете, что я думаю, что смутила вас рецептом?
*пошла за дробовиком* - теперь вы примете мое мнение? *делая пару выстрелов в воздух*.
какое мнение, простите?))) какое может быть мнение о курице?
и да, сколько должно быть смайликов после предложения, чтобы люди воспринимали иронию? одного точно не достаточно.
наверное, нужно писать иронию, чтобы "люди воспринимали иронию"
наверно надо понимать иронию
Просто так без согласия ничего людям не заклеивают.
Или же возможно это не жилое здание.
а в этот раз заклеили чтоб пиар акция не сорвалась
Ну, интересно конечно и такое мнение услышать. У нас ведь новые рецепты периодически появляются и когда я вижу рецепт, который, на мой взгляд, интересен для читателей этого потока,я его размещаю. Цели сделать себе рекламу здесь как таковой нет, я просто вижу что кто то в избранное наши рецепты добавляет, и это приятно. У меня нет какого то плана размещать тут как можно больше рецептов, "чтоб не забыли" :)
В люксембурге на руках у папы курица я так понимаю ее съедят, а песика у сына тоже?!)
отличная подборка