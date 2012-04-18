Лавка Edoque
На сайте с 20 декабря 2010
Круто. В кои-то веки увидела тут и то, что у меня уже есть, и те идеи, которые хочу у себя дома реализовать. Причём и то, и то в приличных количествах.
Взволновал вопрос: а не тяжко ли дышать в такой спальне-шкафу? Хватает воздуха?
Согласна с предыдущим оратором.
Дело не в том, что у кого-то нет доступа к интернету. То, что пишут в этой газете о Кронштадте, очень сложно найти в сети, а информация реально полезная и интересная для жителей.
Я всегда несу Кронгазету домой из ящика. Если Татьяна делает всё одна, сама, то она втройне молодец!
Что касается транспорта, конечно, метро и обилия маршруток тут нет, но это не край света. И я не устану говорить о том, что сюда добраться гораздо легче и быстрее, чем во многие другие районы города.
И вообще Кронштадт — великолепное место. Здесь потрясающий воздух, красивые и интересные места, мало машин и мусора. И море...
Терраса — мечта!
Квартира, оказывается, двухэтажная. Интересно, почему это не упомянули.
Девушки-торшеры и коллекция фотоаппартов великолепны!
Очень понравились решения для узких и длинных помещений и стены с фотопринтами.
На самом деле, там ещё очень много всяких классных деталей типа чемоданов, шляп, книг, каких-то сувениров и прочего. Жаль, что только уточек показали.
А стол-катушка просто очарователен!
Спасибо за пост! Очень актуальная для меня тема, уже несколько недель не могу найти минутку поискать инфу на эту тему.
Вот во всех постах, где показаны рабочие места дома, обязательно есть комментарии о том, как же это ужасно, работать дома, ночевать в мастерской и т. д. Откуда это? Люди, которые работают в офисах на пятидневке не догадываются о том, что кто-то работает на себя, и домашний офис может быть просто жизненно необходим, даже при наличии обычного?
Если воспринимать дом и работу как две разные, несвязанные, несовместимые вещи, никогда в жизни будет не найти правильного баланса жизни и работы и полнейшего счастья в том и другом.
Как раз вчера впервые услышала про Подорожник. Кто знает, как он будет работать? Как он гарантирует оплату, почему не будет безбилетников? Сначала оплачиваешь проезд, а потом заходишь в транспорт или как? Если так, что летом электрички будут по полчаса стоять на каждой станции.
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Нет, все абсолютно нормально, главное заранее рассчитать, чтобы воздуху было откуда поступать. Мы купили невысокий шкаф и у нас в спальне так же свежо, как и во всей квартире.
Наконец-то начали появляться места, где поток и прибыль не главное, главное — вкус.
Сюда стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы понять, что такое настоящие орехи, сухофрукты и специи, а не тот суррогат, которым нас кормит ритейл.