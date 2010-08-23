вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии110
Темы0
Посты1
Коротко0
B.

blond_in .

На сайте с 4 декабря 2007

Комментарии110
Темы0
Посты1
Коротко0
Офис недели

хороший офис
как-то пытался устроиться туда, собеседование чистый фашизм и унижение =)))

The Village начинает опрос пользователей

нормальной миграционной политики

Клиент всегда прав: официанты против посетителей

давным давно работал барменом, так на меня один торчок с ножом через стойку бросился...удачно отбился

Жара в Москве продлится еще 5 дней

зато телочки все разделись предельно и это прекрасно! =) я за Жару!

Что хорошего построено за последние двадцать лет?

Только Живописный мост радует

Москва — Сколково

как правильно сказал Лебедев: "Пусть лучше сначала научатся класть асфальт нормально, а потом Сколково строят"

Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

а кто такой стас-секретарь? =)

Напитки красоты

в общем, берете все овощи и все фрукты, смешиваете и получается самый полезный напиток...а вот лето как раз самое время что бы наполнить себя шлаками и токсинами + витамин D ))))

Офис недели

первый офис где не увидел ни одного огрызка =))))

Московские власти нашли деньги на дороги

Мне кажется уже реально дешевле вертолеты закупать =) и развивать аэротакси чем строить херовые дороги за огромные деньги. Ну "кепке" виднее.

Офис недели

41 слева, не?

Офис недели

блин...точно

Московские власти нашли деньги на дороги

сослать в усть-ужопинск клан кепки! ни одна фирма не раскрутиться без благословления колобка (потому как контролируют весь спектр поставок от пластиковых окон до света и тепла в ваш дом! здесь простой принцип: либо ставишь окна нашей фирмы, либо сидишь без света.. и всё типа того)
тоже мне, коза ностра..

Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

таракан.

Загрузить ещё