blond_in .
На сайте с 4 декабря 2007
нормальной миграционной политики
давным давно работал барменом, так на меня один торчок с ножом через стойку бросился...удачно отбился
зато телочки все разделись предельно и это прекрасно! =) я за Жару!
Только Живописный мост радует
как правильно сказал Лебедев: "Пусть лучше сначала научатся класть асфальт нормально, а потом Сколково строят"
а кто такой стас-секретарь? =)
в общем, берете все овощи и все фрукты, смешиваете и получается самый полезный напиток...а вот лето как раз самое время что бы наполнить себя шлаками и токсинами + витамин D ))))
первый офис где не увидел ни одного огрызка =))))
Мне кажется уже реально дешевле вертолеты закупать =) и развивать аэротакси чем строить херовые дороги за огромные деньги. Ну "кепке" виднее.
41 слева, не?
блин...точно
сослать в усть-ужопинск клан кепки! ни одна фирма не раскрутиться без благословления колобка (потому как контролируют весь спектр поставок от пластиковых окон до света и тепла в ваш дом! здесь простой принцип: либо ставишь окна нашей фирмы, либо сидишь без света.. и всё типа того)
тоже мне, коза ностра..
хороший офис
как-то пытался устроиться туда, собеседование чистый фашизм и унижение =)))