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AK

Alexey Kuzin

На сайте с 4 декабря 2007

Комментарии8
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Паста за 300 рублей своими руками

про пасту я писал)

вообще мне кажется, что еда это еще круче чем всякий фешн, тоесть если подойти основательно, то в еде фешна дааже больше чем во всем остальном… не курил)

Пища богов

нямка)))

Паста за 300 рублей своими руками

особенно когда с душой готовишь – вкладываешь себя, придумываешь что-нибудь новое, угощаешь кого-нибудь – и как дизайнер после показа – ждёшь оценки творчества))

Паста за 300 рублей своими руками
комментарий удалён
Паста за 300 рублей своими руками

демАгогия- использование лжи или лести во ибо популярности: во-первых – паста моё любимое блюдо и это правда, льстить здесь не вижу смысла, а у популярности кроме знаменитости есть ещё смысл как общедоступность… и вобще, просто поделился мнением))

Паста за 300 рублей своими руками

=))) точно!