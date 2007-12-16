Alexey Kuzin
На сайте с 4 декабря 2007
Пища богов
нямка)))
Паста за 300 рублей своими руками
особенно когда с душой готовишь – вкладываешь себя, придумываешь что-нибудь новое, угощаешь кого-нибудь – и как дизайнер после показа – ждёшь оценки творчества))
Паста за 300 рублей своими руками
комментарий удалён
Паста за 300 рублей своими руками
демАгогия- использование лжи или лести во ибо популярности: во-первых – паста моё любимое блюдо и это правда, льстить здесь не вижу смысла, а у популярности кроме знаменитости есть ещё смысл как общедоступность… и вобще, просто поделился мнением))
Паста за 300 рублей своими руками
=))) точно!
про пасту я писал)
вообще мне кажется, что еда это еще круче чем всякий фешн, тоесть если подойти основательно, то в еде фешна дааже больше чем во всем остальном… не курил)