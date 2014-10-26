Елдос Кулумбетов
На сайте с 11 января 2011
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце
Отличный материал. На TJ есть видео его выступления, с субтитрами, на конференции Freedom To Connect в Вашингтоне — http://tjournal.ru/paper/aaron
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце
Спасибо. Это очень хорошее выступление, в фильме оно тоже упоминается.
«На этой неделе в Латвии начало работу долгожданное для многих издание Meduza — новый проект Галины Тимченко и экс-сотрудников «Ленты.ру». В первые же сутки на сайте появился репортаж Ильи Азара из Усть-Каменогорской народной республики, где после присоединения Крыма к России стали заметны сепаратистские настроения.»
Нет такой республики и не стали заметны сепаратистикие настроения.