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ЕК

Елдос Кулумбетов

На сайте с 11 января 2011

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Хроника «Норд-Ост», колонка Аллы Пугачёвой и рассказ Тома Хэнкса

«На этой неделе в Латвии начало работу долгожданное для многих издание Meduza — новый проект Галины Тимченко и экс-сотрудников «Ленты.ру». В первые же сутки на сайте появился репортаж Ильи Азара из Усть-Каменогорской народной республики, где после присоединения Крыма к России стали заметны сепаратистские настроения.» 

Нет такой республики и не стали заметны сепаратистикие настроения. 

Директор Даниловского рынка Максим Попов: «Рынок за 50 миллионов долларов — дорогое удовольствие»

Отличное интервью!

«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце

Отличный материал. На TJ есть видео его выступления, с субтитрами, на конференции Freedom To Connect в Вашингтоне — http://tjournal.ru/paper/aaron

«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце

Спасибо. Это очень хорошее выступление, в фильме оно тоже упоминается.