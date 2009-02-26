Катрин
На сайте с 28 ноября 2008
и, кстати,оч хороший сайт http://www.indostan.ru/indiya/ !!!!
напомню,что курс сейчас где-то 50 рупий за доллар (смотрела в ноябре правда)
Цены везде очень разные, возможно где-то и есть ресторанчики со счетом 100 рупий, но это по выбору конечно :-) Но обычно уходит 250–350 рупий на двоих за завтрак, 500–700 рупий на двоих за хороший обед в чистом ресторане с выбором европейского меню :-)
хлеб от 2рупий за пау, белая булочка такая, Индия молочная страна и молочные продукты тут изобилуют, литр молока 30 р, и то это несквик, долгого хранения.Фрукты-овощи по разному, за все надо торговаться.Можно выторговать полцены. мясо в индии лучше не есть, во-первых, потому, что индийская кухня изначально почти вегетарианская (курица/рыба есть), во-вторых, потому что индусы (а это большинство!) говядину не жалуют, в-третьих, нет условий для хранения мяса и качества поголовья, то есть часто животные заражены теми же паразитами. да и к тому же на такой жаре мясо- очень тяжелая пища (говорю как большой любитель мяса!), и как-то даже не тянет. курицы и рыбы в гоа хватает за глаза и за уши и готовят ее там очень и очень даже замечательно.
хммм….Интересно!
с чего ж это?)
Так хочется попробовать острый тайский суп с кокосовым молоком, курицей и пастой карри…
Оч необычное сочетание кокосового молока и курицы.Наверное, это оч вкусно)
Интересно,а на каких языках проводится экскурсия…
гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы=)))
чет почитала и прям проголодалась!
пошла я ужинать!!!