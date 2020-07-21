Ivan Shustov
На сайте с 18 января 2011
Есть такая вещь, как редакционная политика. Честно говоря, после этого материала, неясно, в чем она у вас, когда фактически это готовая агитка для какого-нибудь первого канала, для дальнейшей дискриминации лгбт. Есть вещи, о которых нужно говорить очень и очень аккуратно, а вы тут в тему на тракторе въехали.
"Вся еда на фестивале будет вегетарианской." -- Да вы издеваетесь -- после танцев в ночи всегда так хочется бургер. А вообще, ребята молодцы.
даже лайкать как-то противно.
как-то ненаглядно. Можно было сделать просто текст и фото.
Если все покрасить в белый, выйдет Толстой.
Тео чертовски прав.
Как шанс поработать, для начинающих дизайнеров -- неплохо, возможно, но как реальный инструмент для работы с дизайнером -- очень плохо, именно для дизайнера. Такие проекты сильно бьют по репутации профессии. У заказчика складывается ощущение, что за 5-8к он может получить логотип, за 10к -- дизайн сайта -- это абсолютно демпинговые цены, просто копейки, учитывая объем работы, который необходимо совершить. Отношение к профессии дизайнера, как к мастеровому. Стоит вереница дешевых рабочих и ждет Икарус до Москвы-Сити.
чувак ничем не отличается от миллионов неудачников, которые работают в "винтажных магазинах" (читай секонд-хендах) и ноют, что раньше вот и закаты были гуще – красней и рассветы – аврористее и белей…
на пути из Ясной Поляны )
Это ж рынок, на нём есть разные исполнители и заказчики. Есть клиенты, которые хотят действительно красивый дизайн, они тщательно выбирают студию/исполнителя, ориентируются в тенденциях и знают, что за три копейки ничего годного не будет. Есть и те, кому надо сайт сделать "шоб было" и подешевле. Для них мастеровые тут как раз в кассу. Хорошему дорогому дизайнеру работать с таким клиентом - одно огорчение. А места для всех хватит.
ну так и бутерброд и дефлопе по разному стоят, а все еда.
расшифрую: иногда нужно дешево и сносно, а не дорого и супер.
да! смотреть неудобно!
хайп, что бы рекламные показатели поднять
а то опять аутсорсерам платить нечем, кидать придется :\
Просто нет новостей, а трафик в кризис нужно както показывать рекламодателям. Поэтому уважаемый сайт Вилладж теперь пишет про то как получить ВИЧ под наркотой или как снимать порно а отеле
На Вилладже в принципе проблема с журналисткой этикой и общей грамотностью. Умение быть профессионалами, выдерживая корректную нейтральную линию- это опыт или исключительный талант.
Но соль в том, что им до лампочки такие комментарии, они никого ничему не учат и не служат хоть бы минимальным импульсом стать лучше.
Проще просто удалить неугодный комментарий. Правда, дрогой V.?
Radisson — лохи, просто потому, что сразу угрожают, причем уголовным делом, такое впечатление, что там чиновники роскомнадзора работают. Так дела не решаются и репутация не создается. Минус клиент в моем лице точно.
Вилладж — лохи, просто потому что это уже не первая статья, в которой во имя "фактов" редакция ведет себя по отношению к герою или группе людей (как в случае со статьей про химсекс) максимально некорректно, вынося в публичную плоскость личные вопросы и подставляя героев. Главреда пора менять.
Парень — можно было бы и подкачаться, хотя в 2020м можно уже всё, а те, кто так не думает — тоже лохи.