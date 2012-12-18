Masya Shiki
На сайте с 1 декабря 2008
Все, что нужно знать о шампанском
бесполезный пост, всё-равно никто не будет подгонять температуру под шампанское. Кто захочет выпить, тот не обломается.
TravelGuide: Бали с Роговым
ахренеть, супер, спасибо, что все по полочкам разложили!)
Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib
класс, мне пэкмэн понравился и что-то из морковки))))
Пирожное «картошка»
я частенько такое это пирожное делаю, очень просто и быстро.
Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib
это же маленький принц!!
Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне
а что значит "в семиром"?
Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне
Это значит, что человек неграмотен.
Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне
а что ошибиться человек не мог? вы своей заносчивостью поражаете
Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне
если человек ошибается в написании слов, значит он безграмотный)
У старбакса есть своя бессменная аудитория. Клерки с маками, хипстеры и туристы.
Это не макдональдс, где все предназначено для того, чтобы ты поел и сразу исчез.
Это старбакс, где ты пришел один, вдвоем или в семиром.
Порой, если нужно посидеть долгое время с компьютером, некоторые кофейни и кафе совсем не располагают к деловой атмосфере. А в старбаксе чувствуешь себя в своей тарелке - вот и ценность бренда!