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Masya Shiki

На сайте с 1 декабря 2008

Комментарии6
Темы0
Посты1
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Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне

У старбакса есть своя бессменная аудитория. Клерки с маками, хипстеры и туристы.
Это не макдональдс, где все предназначено для того, чтобы ты поел и сразу исчез.
Это старбакс, где ты пришел один, вдвоем или в семиром.

Порой, если нужно посидеть долгое время с компьютером, некоторые кофейни и кафе совсем не располагают к деловой атмосфере. А в старбаксе чувствуешь себя в своей тарелке - вот и ценность бренда!

Все, что нужно знать о шампанском

бесполезный пост, всё-равно никто не будет подгонять температуру под шампанское. Кто захочет выпить, тот не обломается.

TravelGuide: Бали с Роговым

ахренеть, супер, спасибо, что все по полочкам разложили!)

Инструкция по поиску круиза по адекватной цене

Полундра!

Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib

класс, мне пэкмэн понравился и что-то из морковки))))

Пирожное «картошка»

я частенько такое это пирожное делаю, очень просто и быстро.

Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib

это же маленький принц!!

Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне

а что значит "в семиром"?

Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне

Это значит, что человек неграмотен.

Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне

а что ошибиться человек не мог? вы своей заносчивостью поражаете

Люди в городе: Первые посетители Starbucks в Стокманне

если человек ошибается в написании слов, значит он безграмотный)