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Е.

Елена .

На сайте с 4 декабря 2008

Комментарии8
Темы0
Посты1
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Квартира недели: Хитровка

витражи и подоконник из свечей.ммммммммм)

Завтраки от Regine Schloesser

моя любимая тема))
так всегда тепло становится от таких фотографий..

Город с привкусом шоколада

спасибо за чудеснейшие теплые фотографии...
здесь и моя любимая карусель мелькнула..)

Лучшие на свете питы своими руками!

спасибо за рецепт питт, теперь не надо бегать в ленту и покупать...неаппетитные лепешки!!

Мороженое и другие радости от Paul Lowe

мммммм мороженое,обожаю мороженое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Паста. Вкусно, просто, полезно

обожаю пасту!!!!!

спасибо за простой, быстрый рецепт приготовления!!!!

Кулинар, фотограф и фуд-стилист Aran Goyoaga

аааааааааааааааааааааааааааммммммммммммммм

Леонид Алексеев

шикарный пост, интервью…давно этого ждала….

когда-то ночью от делать нечего смотрела программу про молодого дизайнера…Леонида Алексеева…я еще подумала…какое звучное имя)))…он покорил меня…с тех пор ….в общем, я его обожаю..

плюсы, плюсы за пост…спасибоооо!!