Елена .
На сайте с 4 декабря 2008
Завтраки от Regine Schloesser
моя любимая тема))
моя любимая тема))
так всегда тепло становится от таких фотографий..
Город с привкусом шоколада
спасибо за чудеснейшие теплые фотографии...
спасибо за чудеснейшие теплые фотографии...
здесь и моя любимая карусель мелькнула..)
Лучшие на свете питы своими руками!
спасибо за рецепт питт, теперь не надо бегать в ленту и покупать...неаппетитные лепешки!!
Мороженое и другие радости от Paul Lowe
мммммм мороженое,обожаю мороженое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Паста. Вкусно, просто, полезно
обожаю пасту!!!!!
спасибо за простой, быстрый рецепт приготовления!!!!
Кулинар, фотограф и фуд-стилист Aran Goyoaga
аааааааааааааааааааааааааааммммммммммммммм
Леонид Алексеев
шикарный пост, интервью…давно этого ждала….
когда-то ночью от делать нечего смотрела программу про молодого дизайнера…Леонида Алексеева…я еще подумала…какое звучное имя)))…он покорил меня…с тех пор ….в общем, я его обожаю..
плюсы, плюсы за пост…спасибоооо!!
витражи и подоконник из свечей.ммммммммм)