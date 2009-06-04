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Мэривел Михельсон

На сайте с 7 декабря 2008

Комментарии11
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Посты1
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You are What You Eat

не надо было мне смотреть со своим абсолютно пустым холодильником
у меня там только горчица и мёд!

Ибица – остров счастья!

ох там ооочень много наших, русских
я не любитель всего такого клубного, поэтому лазала там по крепости и скалам
та есть такой пляж на который надо спускаться почти по отвесной скале,ах, абсолютная изолированность от мира там

а машины же дорого перевозить?
остров маленький, им это ни к чему
мы по этому ездили так, "пешком", на денек,машину не брали
чуть ли не 200евро, нет?

(*заранее извиняюсь если что-то где-то не дочитала, а теперь спрашиваю)

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

красиво, безусловно, съездить надо посмотреть..вот бы..

(зы.но извините, про этот праздник много уже было постов и даже с теми же фотографиями (не всеми, но много фото отсюда уже видела здесь, на лукэтми)

Волосатая сосиска

а мне вот что интересно, спагетти варятся гораздо же дольше сосисок?
по идее там не сосиска должна получиться,а каша, если учитывать количество дырок..

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

приводите примеры пожалуйста?

я лично перед тем, как написать пост наткнулся только вот на это:
http://www.lookatme.ru/flows/obschestvo/posts/63041-sumasshedshie-prazdniki-narodov-mira

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

хотите верьте, хотите нет - мне сейчас это не найти
но много фотографий из этого поста видела на этом сайте, да
вообще, не кричу что "аааа удалите пост уже было"
потому что пост хороший
*но блин было, точно где-то было

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

http://www.lookatme.ru/flows/fotografiya/posts/63695-yarkie-kraski-indii

вы это имеете в виду??

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

не-а
там нет человека,который моет казан
а его я очень хорошо помню (там даже было про него что-то сказано)
да собственно пофиг

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

ну и ладно тогда... правда что))))

Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия)

крутые снимки.вам +
)

Ибица – остров счастья!

Не, всё правильно... 200-300 евро, от машины зависит...

You are What You Eat

соус готов!