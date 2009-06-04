Мэривел Михельсон
На сайте с 7 декабря 2008
ох там ооочень много наших, русских
я не любитель всего такого клубного, поэтому лазала там по крепости и скалам
та есть такой пляж на который надо спускаться почти по отвесной скале,ах, абсолютная изолированность от мира там
а машины же дорого перевозить?
остров маленький, им это ни к чему
мы по этому ездили так, "пешком", на денек,машину не брали
чуть ли не 200евро, нет?
(*заранее извиняюсь если что-то где-то не дочитала, а теперь спрашиваю)
красиво, безусловно, съездить надо посмотреть..вот бы..
(зы.но извините, про этот праздник много уже было постов и даже с теми же фотографиями (не всеми, но много фото отсюда уже видела здесь, на лукэтми)
а мне вот что интересно, спагетти варятся гораздо же дольше сосисок?
по идее там не сосиска должна получиться,а каша, если учитывать количество дырок..
приводите примеры пожалуйста?
я лично перед тем, как написать пост наткнулся только вот на это:
http://www.lookatme.ru/flows/obschestvo/posts/63041-sumasshedshie-prazdniki-narodov-mira
хотите верьте, хотите нет - мне сейчас это не найти
но много фотографий из этого поста видела на этом сайте, да
вообще, не кричу что "аааа удалите пост уже было"
потому что пост хороший
*но блин было, точно где-то было
не-а
там нет человека,который моет казан
а его я очень хорошо помню (там даже было про него что-то сказано)
да собственно пофиг
ну и ладно тогда... правда что))))
крутые снимки.вам +
)
Не, всё правильно... 200-300 евро, от машины зависит...
соус готов!
не надо было мне смотреть со своим абсолютно пустым холодильником
у меня там только горчица и мёд!