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Olga Kirillova

На сайте с 9 декабря 2008

Комментарии4
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Посты1
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6 поздних завтраков в Москве

Утром (пусть даже условным) в контексте завтрака можно и нужно предлагать напитки крепче, чем кофе.
В Dodo додумались, респект!

Квартира недели

"Утопить" ванну в полу - отличная идея.
Сочетание разных стилей живописи (поп-арт + иконы + буддийские орнаменты) придаёт динамику интерьеру и подчёркивает его эклектичность.
Белый меховой ковёр, сочетание Ikea с Kenzo и зеркало в барочной золотой раме - декаданс как он есть.
Восхитительно.

На «Флаконе» пройдет фестиваль «Дизайн-субботник»

Ностальгирую по фестивалю Seasons в саду Эрмитаж!

Квартира недели (Петербург)

Горизонтальные полоски на обоях - не очень. Визуально делают потолок ниже.
А полки книжные в форме W - хороши.

Квартира недели

А мне кажется, ванная не утоплена в пол. Если взглянуть на 5-ю фотку – горшок с цветком ниже уровня ванны и там ещё ступенька есть.