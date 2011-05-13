Olga Kirillova
На сайте с 9 декабря 2008
Квартира недели
"Утопить" ванну в полу - отличная идея.
"Утопить" ванну в полу - отличная идея.
Сочетание разных стилей живописи (поп-арт + иконы + буддийские орнаменты) придаёт динамику интерьеру и подчёркивает его эклектичность.
Белый меховой ковёр, сочетание Ikea с Kenzo и зеркало в барочной золотой раме - декаданс как он есть.
Восхитительно.
На «Флаконе» пройдет фестиваль «Дизайн-субботник»
Ностальгирую по фестивалю Seasons в саду Эрмитаж!
Квартира недели (Петербург)
Горизонтальные полоски на обоях - не очень. Визуально делают потолок ниже.
Горизонтальные полоски на обоях - не очень. Визуально делают потолок ниже.
А полки книжные в форме W - хороши.
Квартира недели
А мне кажется, ванная не утоплена в пол. Если взглянуть на 5-ю фотку – горшок с цветком ниже уровня ванны и там ещё ступенька есть.
Утром (пусть даже условным) в контексте завтрака можно и нужно предлагать напитки крепче, чем кофе.
В Dodo додумались, респект!