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ОБ

Оля Бабич

На сайте с 9 февраля 2011

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Рецепты шефов: Пад-тай

А бульон, как я понимаю, добавить в конце для доведения лапши, или все таки на четвертом этапе вмешать?

Вместо свежего тамаринда сколько понадобится его готового пюре?

Устричный и рыбный соусы - взаимозаменяемы?

Спасибо.

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Это все дело практики, на самом деле. Я добиралась с троещины до севастопольской площади за 1,5 часа (в час пик на маршрутке это часа три) - так что, было бы желание =)

Ребята, посоветуйте фильм

Отличный

Квартира недели (Киев)

кирпич — очень мужской материал, как и массив дерева. женщина сразу хочет его приглушить.

Квартира недели (Киев)

конкретно этот - уродливый

Рецепты шефов: Пад-тай

Да, все верно, бульон нужно добавить на 4-ом этапе, когда добавляется большинство ингредиентов (но признаюсь, что я его не добавляла, когда решила попробовать приготовить сама по немного упрощенному варианту и на свой лад, получилось тоже вкусно, но в следующий раз обязательно попробую сделать с бульоном)

Так и получится, 50 г.

Вряд ли. А в чем сложность? Не можете найти устричный соус?

Рецепты шефов: Пад-тай

У рыбного и устричного совсем разный вкус, так что заменить не получится) Но вообще вариантов приготовления этого блюда очень много и в Таиланде. Тут в рецепте сказано, что тамаринд - обязательная составляющая, а я несколько раз спрашивала у тайцев, и они говорят, это не так, кто-то кладет, кто-то нет. Тамаринд добавляет ощутимую кислинку, с ним надо аккуратно. В данном рецепте не сказано подавать дольку лайма, хотя вообще она всегда есть, для регуляции той самой кислоты, которая должна присутствовать) А вот рыбный соус в пад тае лично мне кажется обязательным)