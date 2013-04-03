Оля Бабич
На сайте с 9 февраля 2011
Гран Торино
Олива, Прего, Азбука
Кирпич покрасить - и будет отлично вообще
Это все дело практики, на самом деле. Я добиралась с троещины до севастопольской площади за 1,5 часа (в час пик на маршрутке это часа три) - так что, было бы желание =)
Отличный
кирпич — очень мужской материал, как и массив дерева. женщина сразу хочет его приглушить.
конкретно этот - уродливый
Да, все верно, бульон нужно добавить на 4-ом этапе, когда добавляется большинство ингредиентов (но признаюсь, что я его не добавляла, когда решила попробовать приготовить сама по немного упрощенному варианту и на свой лад, получилось тоже вкусно, но в следующий раз обязательно попробую сделать с бульоном)
Так и получится, 50 г.
Вряд ли. А в чем сложность? Не можете найти устричный соус?
У рыбного и устричного совсем разный вкус, так что заменить не получится) Но вообще вариантов приготовления этого блюда очень много и в Таиланде. Тут в рецепте сказано, что тамаринд - обязательная составляющая, а я несколько раз спрашивала у тайцев, и они говорят, это не так, кто-то кладет, кто-то нет. Тамаринд добавляет ощутимую кислинку, с ним надо аккуратно. В данном рецепте не сказано подавать дольку лайма, хотя вообще она всегда есть, для регуляции той самой кислоты, которая должна присутствовать) А вот рыбный соус в пад тае лично мне кажется обязательным)
А бульон, как я понимаю, добавить в конце для доведения лапши, или все таки на четвертом этапе вмешать?
Вместо свежего тамаринда сколько понадобится его готового пюре?
Устричный и рыбный соусы - взаимозаменяемы?
Спасибо.