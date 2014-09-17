Олеся
На сайте с 11 декабря 2008
К 30 годам уже много шишек набито, и совершенно не хочется получить еще одну. Конечно, чтобы не набивать их, проще избегать отношений, искать одиночество.
Страх быть битым, найти не того человека и остаться с вымотанными нервами приводит к цинизму, к желанию жить шаблонами. "Все мы" против "все вы". Я в данном случае говорю не об общей тенденции, а о том, через что проходила сама.
Слава Богу, страхи преодолимы. И на то и жизнь, чтобы что-то менять, куда-то идти и развиваться. А не сидеть все время в своей раковине. Конечно, можно думать: "Мне и здесь комфортно!", но на самом деле быть вдвоем, в крепких доверительных отношениях куда лучше, чем одному.
Знаете, когда ко мне пришло понимание? Когда я заболела так, что не могла ходить месяц. Ничего не могла, и не было никого, кто бы мне помог. Когда я моталась по обследованиям в тихом ужасе от услышанного, и никто не мог меня поддержать.
Мне повезло. Я в свои 28 нашла своего же тридцатилетнего, мы многое пережили, прежде чем смогли снять эту броню, но оно того стоило. Я - его опора, а он - моя. Мы поддержим друг друга, как и полагается, в счастье и в горе. И нет, это не романтика. Это здоровые взрослые отношения, построенные на партнерстве. Так бывает, просто нужно обоим искать этого и хотеть.
А контролируемое обсуждение - это какое? Где модераторы трут весь негатив и оставляют только хвалебные оды? Этого хочет ТЦ?
Вы знаете, у меня был ужасный случай. Мне было плохо в метро и никто не хотел уступать. Вокруг была куча мужчин, сидевших. Я стояла вся зеленая. Когда обратилась к одному - проигнорировал.
Я - девушка скромная, настаивать не стала. В итоге мне подурнело до потери сознания. И меня на свое место усадила... девушка. Мужчины так и остались сидеть. Наверное, им было еще тяжелее.
В чем логика создания еще и государственного поисковика, кто-нибудь может объяснить? Ну кроме попила бабла.
Я оплачиваю из дома, через интернет со своей карточки. До этого я платила через автоматы, ни разу в очереди нигде не стояла.
Есть море способов оплатить без геморроя. Но это если не хочется причитать, что "боже мой, быт совсем не для меня". У нас так детдомовские обычно жалуются, что неприучены и несоциализированы. Их еще как-то можно понять. Для них даже специальные уроки проходят, где всему этому учат.
А тут что?
Скорее всего пойду на Элиса Купера
Все же я за Ноланского Бэтмена.И за Кристиана соответственно. У него к тому же челюсть мужественней)))
Я так поняла, реально претензий нет. Ибо они ни разу не упомянули закон, статью, на основании которых человек обязан. Это был как разговор бабок на лавочках, а не представителя правоохранительных органов с нарушителем. "Глянь, Никитична, этот-то опять с табличкой! Ходють и ходють!"
Вы правы во всем. Может встреча, обретенная во время трудностей действительно делает отношения глубже и доверительнее. Может действительно такие люди сняв броню друг перед другом не ранят случайно или изподтишка, и остаются счастливы. И я очень рад, что у Вас все хорошо. Пусть так остается всегда.
Скажем так, встреча была до трудностей. Но именно они, и то, как мы прошли через них, позволили нам повзрослеть и научиться доверять друг другу. Это очень важно.
Будьте счастливы и не болейте!
Спасибо за искренний пост. Вот тоже был такой трудный период после 27, когда принял решение пройти его в одиночку, чтобы не делать другим больно, и-таки прошел ;) Сейчас думаю, что когда уже всё позади и замечательно, самое время искать именно партнера, а не "любовь". А будет любовь, ну значит повезло вдвойне.
Мне слегка за 30, и не совсем ясен посыл ТС, особенно если помнить о том, что отрицая нечто, оно само не притянется (в данном случае не важно что - отношения, финансы и проч). Ну либо поотрицать временно, освободив место для чего-то еще, а потом попритягивать, так наверное. На самом деле в мегаполисе выбор сейчас настолько широк, что располагает скорее к скоростному перебиранию. И тут уже нужна воля сузиться до максимально кокретного представления о человеке, чтобы тупо не растратить время на перебор. Поэтому очень важно быть искренним с самого начала – с двух сторон.
Причем такой "сложный" период – например, постановка значимой цели, карьерные планы, переезд в другую страну, требующие ответственности / изменения самого себя – редко возникает в 20, а вот в 30 – уже вероятнее, что что-то такое уже имело место. И вот насколько успешно эта кривая была преодолена, и определяет степень "мужественности" ;)
Вы сами ответили на свой вопрос)
У нас в стране одна логика.
Помнится, прислали мне письмо-предложение "Уважаемая Олося, мы общались с вами не так давно, но, к сожалению, общение прервалось"
И не возобновится, решила я, раз уж даже имя правильно написать не могут.