Алёна
На сайте с 12 декабря 2008
такое все "принцессачье"!
приду на Крестовский!
аха.
вы мне понравились на выставке в пятницу!
здоровый у них все же штат
у нас в Питере такие остались в Центральном Дворце Пионеров (бывш.).
Детей на новогодних елках ими развлекают)
некоторые как будто макетные)
мое впечатление об Амстердаме - это огромный синяк на бедре, оставленный велосипедистом, которому на своей дорожке можно не тормозить на зазевавшегося туриста, писуары-будки вдоль дороги и дом Рембрандта)
блиииин. А я-то думала, что съеденые мной лягушачьи лапки в китайском ресторане - это верх гурманства...)
Бесплатные писсуары-будки - это местное УТП! Нигде такой красоты не встречал (женская половина обязана пользоваться платными туалетами...от 30 - 50 центов за раз). Все-таки Амстердам - мальчик)
Потому что тилт-шифт :).
http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography
не сомневаюсь, что не обычная оптика)
спасибо за ссылку)
Ну там не всегда в оптике дело, иногда просто фотошопят под тилт-шифт.
http://tiltshiftmaker.com
:)
шовинисты!!!
пьяные хипстеры -дети
а на самом деле -ностальгия, в детстве приходилось вставать на маленькую деревевянную лесенку,чтобы дотянуться до ружья или бинокля
Едва ли заставшие эти автоматы в реале.
уже по-моему не очень)
Сочи же закрыли уже...
там еще 2 других диско-бара рядом