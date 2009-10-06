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А

Алёна

На сайте с 12 декабря 2008

Комментарии39
Темы0
Посты1
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Мини-отель по мотивам сериала

Сочи же закрыли уже...
там еще 2 других диско-бара рядом

Десерты от Amy Atlas

такое все "принцессачье"!

Солянка в Петербурге. День рождения и не только

приду на Крестовский!

The Krolls

аха.
вы мне понравились на выставке в пятницу!

Офис недели: медиакомпания GameLand

здоровый у них все же штат

Ретро-автоматы покидают Солянку

у нас в Питере такие остались в Центральном Дворце Пионеров (бывш.).
Детей на новогодних елках ими развлекают)

Аэрофото окрестностей Окленда

некоторые как будто макетные)

Амстердам. Кофешоппинг

мое впечатление об Амстердаме - это огромный синяк на бедре, оставленный велосипедистом, которому на своей дорожке можно не тормозить на зазевавшегося туриста, писуары-будки вдоль дороги и дом Рембрандта)

6 самых страшных блюд мира

блиииин. А я-то думала, что съеденые мной лягушачьи лапки в китайском ресторане - это верх гурманства...)

Амстердам. Кофешоппинг

Бесплатные писсуары-будки - это местное УТП! Нигде такой красоты не встречал (женская половина обязана пользоваться платными туалетами...от 30 - 50 центов за раз). Все-таки Амстердам - мальчик)

Аэрофото окрестностей Окленда

Потому что тилт-шифт :).

http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography

Аэрофото окрестностей Окленда

не сомневаюсь, что не обычная оптика)
спасибо за ссылку)

Аэрофото окрестностей Окленда

Ну там не всегда в оптике дело, иногда просто фотошопят под тилт-шифт.

http://tiltshiftmaker.com

:)

Амстердам. Кофешоппинг

шовинисты!!!

Аэрофото окрестностей Окленда

http://stas-kulesh.livejournal.com/973993.html

Ретро-автоматы покидают Солянку

пьяные хипстеры -дети

Ретро-автоматы покидают Солянку

а на самом деле -ностальгия, в детстве приходилось вставать на маленькую деревевянную лесенку,чтобы дотянуться до ружья или бинокля

Ретро-автоматы покидают Солянку

Едва ли заставшие эти автоматы в реале.

Офис недели: медиакомпания GameLand

уже по-моему не очень)