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АЯ

Анна Яценко

На сайте с 25 декабря 2008

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Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

и это называется салатом?)))))

Снеговики со всего мира

японские выделяются очень сильно из общей мыссы))

VIVA LA BAM

что дальше в списке призваний?

Офисные контейнеры – Корвин Кристиан

я бы хотела работать в таком офисе

Новый офис Rambler

кухня - самое приятное из помещений

Новый офис Rambler

только кухня, а остальное офис и нечего большего(

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

ну по крайней мере Эрнст Кнам назвал это блюдо именно так))

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

его выражение лица на первом фото говорит "ну кого я обманываю..."))

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

))))
я чуть со стула не упала от вашего комментария)))по существу - не знаю, что ответить: я влюбилась в Эрнста с первого взгляда, так что пусть хоть супом это блюдо назовет - главное, что оно чертовски вкусно. это факт)

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

итальяшки сблеванули-бы услышав о подобных изысканиях на тему.

Новый офис Rambler

да скучнО