Анна Яценко
На сайте с 25 декабря 2008
Снеговики со всего мира
японские выделяются очень сильно из общей мыссы))
VIVA LA BAM
что дальше в списке призваний?
Офисные контейнеры – Корвин Кристиан
я бы хотела работать в таком офисе
Новый офис Rambler
кухня - самое приятное из помещений
Новый офис Rambler
только кухня, а остальное офис и нечего большего(
Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства
ну по крайней мере Эрнст Кнам назвал это блюдо именно так))
Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства
его выражение лица на первом фото говорит "ну кого я обманываю..."))
Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства
))))
))))
я чуть со стула не упала от вашего комментария)))по существу - не знаю, что ответить: я влюбилась в Эрнста с первого взгляда, так что пусть хоть супом это блюдо назовет - главное, что оно чертовски вкусно. это факт)
Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства
итальяшки сблеванули-бы услышав о подобных изысканиях на тему.
итальяшки сблеванули-бы услышав о подобных изысканиях на тему.
Новый офис Rambler
да скучнО
и это называется салатом?)))))