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Катерина Фу

На сайте с 1 января 2009

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Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

по-моему самое жуткое блюдо на Земле - молочный суп с макаронами времен детсадовского возраста

How To Make Rainbow Cake

Московские офисы компании Google

офис похож на детскую зону в Ikea

How To Make Rainbow Cake

ищите в крупных супермаркетах, как Ашан и Лента. в Перекресте есть целый стенд, где товары для украшения тортов\пирогов. в кондитерских магазинах часто бывают. если найдете гелевые пищевые красители, то лучше их и берите, у них самые насыщенные цвета получаются.

а вообще, скоро Пасха. красители будут на каждом шагу.

Московские офисы компании Google

и ребята как детки )

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

я люблю этот суп!

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

Ага, молочная лапша!

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

одно из фирменных блюд моей бабули

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

меня им пичкали при том, что я даж молоко не пью.. непереносимость, но кто ж ребенку поверит

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

Господи, я уже забыла, как его ненавижу!!

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

оттошнял им в раннем детстве....скорее всего это зрелище упасло меня от его дальнейшего приготовления в стенах родного дома.

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

да это же лучший суп в мире!!

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

хочу разделить мнение) я там его не ел и сейчас даже не знаю каков его вкус

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

любимый суп моего папы! особенно когда он холодный о_О потому мама ему готовила всегда, ну и нам с братом приходилось есть это