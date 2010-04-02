Катерина Фу
На сайте с 1 января 2009
офис похож на детскую зону в Ikea
ищите в крупных супермаркетах, как Ашан и Лента. в Перекресте есть целый стенд, где товары для украшения тортов\пирогов. в кондитерских магазинах часто бывают. если найдете гелевые пищевые красители, то лучше их и берите, у них самые насыщенные цвета получаются.
а вообще, скоро Пасха. красители будут на каждом шагу.
и ребята как детки )
я люблю этот суп!
Ага, молочная лапша!
одно из фирменных блюд моей бабули
меня им пичкали при том, что я даж молоко не пью.. непереносимость, но кто ж ребенку поверит
Господи, я уже забыла, как его ненавижу!!
оттошнял им в раннем детстве....скорее всего это зрелище упасло меня от его дальнейшего приготовления в стенах родного дома.
да это же лучший суп в мире!!
хочу разделить мнение) я там его не ел и сейчас даже не знаю каков его вкус
любимый суп моего папы! особенно когда он холодный о_О потому мама ему готовила всегда, ну и нам с братом приходилось есть это
по-моему самое жуткое блюдо на Земле - молочный суп с макаронами времен детсадовского возраста