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Комментарии18
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Nura

На сайте с 1 января 2009

Комментарии18
Темы0
Посты1
Коротко0
Ищу Мужа!

у меня брат недавно в ВК написал "ищу жену" ;)

Надписи на партах

Бауманка.., ну в каком еще универе найдешь на парте "чертеж резца, выполненный замазкой"

Торт «Зебра»

сделала с кофе,за неимением кокао.. попробуем-попробуем)
обещает быть вкусным..

Домашний пирог

мда. умяли мигом ;)
правда получилось как-то жирновато, но начинка (яблочки) превосходна!
Спасибо!)

печенки

очень вкусно!
пришла идея: что если сделать торт? это рассыпчатое тесто,а между ними,какой-нибудь крем? Например яичный белок,взбитый с сахорной пудрой?
Кстати гворя, яичный желток с сахарной пудрой после духовки становится очень вкусными меренгами ,но для торта лучше использовать в неиспеченом виде ;)

Творожные рогалики

хм.. ну если выпикать в форме крокодильчиков, то творожные крокодильчики, если в форме звездочек, то творожные звездочки ;))

Опасный Кружечный Кекс

прибежали соседи с вопросами все-ли в порядке?
квартира пахнет гарью.. поняла смысл названия..)
я неудачница?))

Ищу Мужа!
комментарий удалён
Ищу Мужа!

пока холост

печенки

простите,белок с сахарной пудрой становится меренгами) при 180 на 2-2.30 часа

печенки

вы прям генератор идей! с такими людьми не пропадешь )) спасибо.

Торт «Зебра»

оооо, расскажи потом обязательно как, я тоже попробую:)

Торт «Зебра»

Божественно!

*Для справки: стоял не полчаса,а час.. и кофе пришлось очень долго смешивать-перемешивать,чтобы растворилось..;)

Торт «Зебра»

у меня в первый раз 45 минут, потом 40, а в последний раз полчаса...не знаю почему так:)