Nura
На сайте с 1 января 2009
Бауманка.., ну в каком еще универе найдешь на парте "чертеж резца, выполненный замазкой"
сделала с кофе,за неимением кокао.. попробуем-попробуем)
обещает быть вкусным..
мда. умяли мигом ;)
правда получилось как-то жирновато, но начинка (яблочки) превосходна!
Спасибо!)
очень вкусно!
пришла идея: что если сделать торт? это рассыпчатое тесто,а между ними,какой-нибудь крем? Например яичный белок,взбитый с сахорной пудрой?
Кстати гворя, яичный желток с сахарной пудрой после духовки становится очень вкусными меренгами ,но для торта лучше использовать в неиспеченом виде ;)
хм.. ну если выпикать в форме крокодильчиков, то творожные крокодильчики, если в форме звездочек, то творожные звездочки ;))
прибежали соседи с вопросами все-ли в порядке?
квартира пахнет гарью.. поняла смысл названия..)
я неудачница?))
пока холост
простите,белок с сахарной пудрой становится меренгами) при 180 на 2-2.30 часа
вы прям генератор идей! с такими людьми не пропадешь )) спасибо.
оооо, расскажи потом обязательно как, я тоже попробую:)
Божественно!
*Для справки: стоял не полчаса,а час.. и кофе пришлось очень долго смешивать-перемешивать,чтобы растворилось..;)
у меня в первый раз 45 минут, потом 40, а в последний раз полчаса...не знаю почему так:)
у меня брат недавно в ВК написал "ищу жену" ;)