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На сайте с 5 января 2009
Рождество под глитнтвейн и запах корицы
ооо мне туда, лечить синдром "отсутствиеощущенияпраздника"
VIVA LA BAM
у меня кажется полная неудача со слайдшоу)
VIVA LA BAM
ауау где картинки(
В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу
как теперь в штопор ходить если Lilienthal закроют??))
H&M уже в Москве
так подумать процентов 90 людей (ну тут по крайней мере) заявляют о своем неистовом стремлении к индивидуальности, а смотришь, все равно все одеваются одинаково (ну в лучшем случае разные вариации одного и того же, плюс-минус вещь). в чем смысл, уважаемые?
H&M уже в Москве
Как надо одеться, чтобы не быть клоном и показать свою самую что ни на есть индивидуальность? Расскажите, пожалуйста...
денежка туда, денежка сюда. сколько заплатят рекламные агенства, чтобы пролоббировать возвращение рекламы назад? сколько будут стоят голые отвратительные стройки пока на них не повесят волшебные панорамки москвы? честно говоря смутно представляется уже город в котором ВСЕ что угодно можно купить и продать без такого засилья рекламы))