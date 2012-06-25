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АК

Алина Котлячкова

На сайте с 9 марта 2011

Комментарии10Темы2Посты13
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Молчание телят: Репортаж с заседания клуба поедателей потрохов

прелестно написано!

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»

Анна, очень интересно, спасибо!

Новое место: кафе и пекарня Paul

Багет здесь оказался вкуснее, чем "монж" в Волконском!

На проспекте Мира открылся магазин «Китайские продукты»

круто, что все это богатство - в центре. никаких поездок на маршрутках в измайлово и рыночных дебрей!

Дом Быкова признали объектом культурного наследия

нужная статья!

«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг

здорово, что делают конкурс на разработку такого дизайна, а не отдают "своим"

Гид по фестивалю корейских короткометражек

"бродячие кошки" разберут на фото-цитаты!

Вещи недели: 12 ярких свитеров

Сюда бы еще мохнатый свитерок с исландским рисунком

Рецепты шефов: Ризотто с голубем конфит и грибами под вином

очень красивые иллюстрации!

На проспекте Мира открылся магазин «Китайские продукты»

простите, в измайлово где-то продают китайские продукты? или о каких рынках идет речь?