АК
Алина Котлячкова
На сайте с 9 марта 2011
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Анна, очень интересно, спасибо!
Новое место: кафе и пекарня Paul
Багет здесь оказался вкуснее, чем "монж" в Волконском!
На проспекте Мира открылся магазин «Китайские продукты»
круто, что все это богатство - в центре. никаких поездок на маршрутках в измайлово и рыночных дебрей!
Дом Быкова признали объектом культурного наследия
нужная статья!
«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг
здорово, что делают конкурс на разработку такого дизайна, а не отдают "своим"
Гид по фестивалю корейских короткометражек
"бродячие кошки" разберут на фото-цитаты!
"бродячие кошки" разберут на фото-цитаты!
Вещи недели: 12 ярких свитеров
Сюда бы еще мохнатый свитерок с исландским рисунком
Рецепты шефов: Ризотто с голубем конфит и грибами под вином
очень красивые иллюстрации!
очень красивые иллюстрации!
На проспекте Мира открылся магазин «Китайские продукты»
простите, в измайлово где-то продают китайские продукты? или о каких рынках идет речь?
прелестно написано!