Катя Бру
На сайте с 11 января 2009
Рокки Роуд +1
маршрут, когда за окном действительно красиво, а не ёлки-ёлки-ёлки=)
судя по всему, редко кто в отеле хаятт свадьбы отмечает
название пиццы забавное))
так вот почему испанцы не оставляли в отеле европа чаевых=)
хотя когда обслуживаешь стол на 8 человек и счёт составляет больше 500€...всё равно обидно оставаться ни с чем.
смущают фото обои с осенним лесом
"Не орите на официанта"
если бы это был совет, которому всегда все следовали, работа официанта была бы куда приятнее, чем есть на самом деле
и самое главное, что гость заведения в таких случаях получает по-настоящему максимум удовольствия
=)
странно цена снижена только для детей 3-5 лет
да они же ещё ни одной книги о поттере не прочитали
Оззи же голубя загрыз, а не мышь
извините, была не права))вспылила))
ничего странного, не могли же они совсем скидок не сделать
а если возраст побольше - уже солидный барыш пропадёт
вообще не надо орать на людей.
Шкатулки-то не деревянные, а из папьемаше! 25 лет матрешек продает, а у соседа даже не поинтересовалась ни разу.