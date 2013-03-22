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КБ

Катя Бру

На сайте с 11 января 2009

Комментарии44
Темы0
Посты1
Коротко0
Как всё устроено: Продавец матрёшек

Шкатулки-то не деревянные, а из папьемаше! 25 лет матрешек продает, а у соседа даже не поинтересовалась ни разу.

Фоторепортаж: Как делают мороженое «Баскин Роббинс»

Рокки Роуд +1

Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу

маршрут, когда за окном действительно красиво, а не ёлки-ёлки-ёлки=)

Новости за неделю из разных отелей мира

судя по всему, редко кто в отеле хаятт свадьбы отмечает

Новое место: Кафе Delicatessen

название пиццы забавное))

Чаевые. Кому, где и сколько

так вот почему испанцы не оставляли в отеле европа чаевых=)
хотя когда обслуживаешь стол на 8 человек и счёт составляет больше 500€...всё равно обидно оставаться ни с чем.

Офис недели

смущают фото обои с осенним лесом

Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан

"Не орите на официанта"

если бы это был совет, которому всегда все следовали, работа официанта была бы куда приятнее, чем есть на самом деле

и самое главное, что гость заведения в таких случаях получает по-настоящему максимум удовольствия
=)

Путешествие в Хогвартс

странно цена снижена только для детей 3-5 лет

да они же ещё ни одной книги о поттере не прочитали

Ужас на крыльях

Оззи же голубя загрыз, а не мышь

Ужас на крыльях

извините, была не права))вспылила))

Путешествие в Хогвартс

ничего странного, не могли же они совсем скидок не сделать
а если возраст побольше - уже солидный барыш пропадёт

Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан

вообще не надо орать на людей.

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