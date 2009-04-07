Михаил Иванченко
На сайте с 14 января 2009
Дорога смерти в Боливии
впечатляет... хотя дорого из Леха (около 3500 м) в Манали (около 1900 м), в том числе через пятитысячные перевалы где-то близко
На сайте с 14 января 2009
впечатляет... хотя дорого из Леха (около 3500 м) в Манали (около 1900 м), в том числе через пятитысячные перевалы где-то близко
с одной стороны хочется в Тибет, с другой - ехать сейчас, значит поддерживать туриндустрию оккупантов... но сложный вопрос неоднозначный, согласен
пока можно и в Ладдак (т.н. "Малый Тибет" на территории Индии)