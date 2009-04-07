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МИ

Михаил Иванченко

На сайте с 14 января 2009

Комментарии4
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Посты1
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Семь дней в Тибете

с одной стороны хочется в Тибет, с другой - ехать сейчас, значит поддерживать туриндустрию оккупантов... но сложный вопрос неоднозначный, согласен

пока можно и в Ладдак (т.н. "Малый Тибет" на территории Индии)

Дорога смерти в Боливии

впечатляет... хотя дорого из Леха (около 3500 м) в Манали (около 1900 м), в том числе через пятитысячные перевалы где-то близко