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KL

Katya Lee

На сайте с 18 января 2009

Комментарии14
Темы0
Посты1
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Не те Рафаэлло

упустила.думаю все догадались что с ней надо сделать.

Отель категории ноль звезд – Null Stern Hotel

)))я думаю что отель будет пользоваться популярностью-особенно у наших)я думала вообще бомжатник-а по фоткам я бы причислила его хотя бы к трех-звездочным отелям-есть где почистить зубы и умыться и все вокруг чистенько и убрано.

Большой Белый Шар

блин собственно если эти штуки есть в москве и понятно для чего они ...зачем было в такую жопу мира ехать?
типо поиграть в я нашел в лесу следы пришельцев..или что...

Валаам

Летом обязательно поеду)особенно порадовало упоминание Сортавала-тоже очень красивый город,у меня парень оттуда,))))

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет

а может быть кто-нибудь знает как дешево и сердито попасть в Лондон хоть на недельку..слышала о студенческих билетах..турах.что там еще бывает..а то боюсь обычные туристические маршруты мне пока не доступны

Венский Гауди – Фриденсрайх Хундертвассер

слюнки текут-самые шикарные здания,какие только видела!когда увидела фотки сразу похоже на Зеленую цитадель,и потом и ее увидела-все-таки его стиль очень узнаваемый,как же хотела бы себе зеленую квартирку в одном их его домов..

Не те Рафаэлло

такая дискуссия по поводу крабовых палок))
просто это очень быстро все готовится если неожиданно нагрянули гости,а крабовые палочки могут себе лежать в морозилке
палки,как уже говорилось,заменяете любым морепродуктом по вкусу,будь то рыба или креветки.
а про вредно...так жить вообще вредно..

Не те Рафаэлло

попробуйте либо филе рыбы,либо вареные креветки.

You are What You Eat

блин такое чувство,что люди вообще не готовят-жрут только полуфабрикаты или вообще не жрут..особенно впечатлил холодильник,в котором стоит только молоко и кетчуп))
в моем холодильнике кастрюля на миске и сковородкой погоняет

Десерты от Amy Atlas

божечки ну вот почему в россии не делают таких сладостей и приходится рыскать по всяким магазинам шведской еды чтобы найти хоть что-то похожее....хочу всего этого )))))))

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