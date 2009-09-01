Katya Lee
На сайте с 18 января 2009
)))я думаю что отель будет пользоваться популярностью-особенно у наших)я думала вообще бомжатник-а по фоткам я бы причислила его хотя бы к трех-звездочным отелям-есть где почистить зубы и умыться и все вокруг чистенько и убрано.
блин собственно если эти штуки есть в москве и понятно для чего они ...зачем было в такую жопу мира ехать?
типо поиграть в я нашел в лесу следы пришельцев..или что...
Летом обязательно поеду)особенно порадовало упоминание Сортавала-тоже очень красивый город,у меня парень оттуда,))))
а может быть кто-нибудь знает как дешево и сердито попасть в Лондон хоть на недельку..слышала о студенческих билетах..турах.что там еще бывает..а то боюсь обычные туристические маршруты мне пока не доступны
слюнки текут-самые шикарные здания,какие только видела!когда увидела фотки сразу похоже на Зеленую цитадель,и потом и ее увидела-все-таки его стиль очень узнаваемый,как же хотела бы себе зеленую квартирку в одном их его домов..
такая дискуссия по поводу крабовых палок))
просто это очень быстро все готовится если неожиданно нагрянули гости,а крабовые палочки могут себе лежать в морозилке
палки,как уже говорилось,заменяете любым морепродуктом по вкусу,будь то рыба или креветки.
а про вредно...так жить вообще вредно..
попробуйте либо филе рыбы,либо вареные креветки.
блин такое чувство,что люди вообще не готовят-жрут только полуфабрикаты или вообще не жрут..особенно впечатлил холодильник,в котором стоит только молоко и кетчуп))
в моем холодильнике кастрюля на миске и сковородкой погоняет
божечки ну вот почему в россии не делают таких сладостей и приходится рыскать по всяким магазинам шведской еды чтобы найти хоть что-то похожее....хочу всего этого )))))))
упустила.думаю все догадались что с ней надо сделать.