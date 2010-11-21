Anna Manyuk
На сайте с 10 октября 2007
принт не в виде молний, это хвост падающей кометы ))
небольшое уточнение: «Винзавод» и «Флакон» создавались осознанно, организаторы изначально ориентировались на зарубежный опыт и желание приукрасить индустриальную реальность творчеством. а вот руководство "Армы", на фоне других, изначально менее занимается поддержанием благоприятной кластерной атмосферы. возможно, это изменится.
и еще, ничего не сказали про Artplay на Тимура Фрунзе — этот проект был самым первым и собрал вокруг себя большую архитектурно-дизайнерскую аудиторию. его создатели и сейчас в Artplay на Яузе продолжают следовать своей концепции — потребители и производители архитектурно-интерьерных товаров, собранные на одной территории.
во всей этой теме главное — это первоначальное профилирование пространства и четкое понимание ее аудитории и предложения для нее. и, конечно, это все нужно городам и районам - как одна из лучших альтернатив нового использования индастриала. я бы не ставила ставить это под вопрос. вопрос, в каком формате и качестве реализуются подобные проекты.
сюда к слову пост про Рижский проект Спикери: http://www.lookatme.ru/flows/iskusstvo/posts/72347-rizhskaya-art-tusovka
это один из контрагентов транснефти, кстати
к слову о трубах - а это челябинск: http://community.livejournal.com/ru_architect/534532.html