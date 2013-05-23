Владимир Владимир
На сайте с 27 января 2009
по сабжу - исследование было, но профессора, опубликовавшего его, раскритиковало все научное сообщество США за статистическую халатность и некорректность сбора данных. Более того выяснилось, что заказчиками исследования были "National Organization for Marriage" - гомофобный столп США.
Преподовательская деятельность профессора на данный момент приостановлена, Университет Остина принес свои извинения и отрекся от исследования.
Вернулся из Лондона в Москву полтора года назад (жил в Лондоне два года) - идентичные ощущения :-)
Очень рад возвращению в Москву, НО года через два-три планирую попробовать Канаду или USA.
Крутой пост, спасибо!
Не по наслышке знаю, что очень высокие ЗП также в фармацевтической индустрии.
П.С. давно подумываю учить Мандэрин или Кантониз.
Неинтересно - не вижу смысла поста, тем кто работает в хоспиталити приходят информационные рассылки о новых отелях, тем кто думает куда бы поехать информация не будет полезна даже как справочник, информация сухая, даже пресс-релизы более красочные, фотки их google...В общем я бы на вашем месте переиграл концепцию рубрики - про отели можно много всего интересного рассказать.
Про сетевые заведения ничего говорить не буду, требовать сервиса от Росинтеровских заведений как-то даже неприлично :)
Вообще стабильно качественный сервис в Москве разве что в Пушкине, в остальном все зависит от конкретного работника и его настроения (увы), НО ребята я был недавно в Пекине...Кароче у нас всё круто :)
Что-то с парикмахером история попахивает гейством :) Хоть и романтическим (фейерверк, ах!), но гейством.
Чето LAM каким-то кулинарным порталом стал...откуда вас столько с рецептами?
рекламная кампания какая-то?
Ночь - водка(50) + malibu (50) + кубики льда
Перед сном - две витамины и два стакана воды
Утром - кофе, омлет и тост
эээ...филиал Афиши на LAM-е?
кому как видится))
а вообще пост задумывался как список проверенных мест, где точно будет вкусно, здорово и уютно) чтобы взглянуть на этот список и понять, куда сходить с друзьями, а не ломать голову, вспоминая, где было хорошо)))
обычно в таких случая интересуются именно у друзей, я к примеру не знаю тех людей, кто рекомендовал всё, что вверху написано, для меня это один в один "рецензия" на кафе/ресторан/бар на "Афише", концепцию надо бы доработать )
я же говорю)) кому как видится))
в идеале утром - кофе, омлет и тост - в постель)
если бы фоточку этого Жени другую поставили было бы проще быть толерантным...:-\
много мы будем писать об одном отеле, в рубрике "личный опыт", указанной выше.
новости по умолчанию не должны быть скетчами или эссе на тему "кем я хочу стать: хирургом или археологом".
новость - это факты, цифры, имена. по-моему, все это присутствует.
а зачем новости хоспиталити рядовому пользователю LAM вообще вы не думали?
тут нет ЦА на эту рубрику в том виде, в кот. она представлена - рейтинг поста вам в доказательство.
и все же, с вашего позволения, мы будем информировать пусть аудиторию в 500 человек или даже в 10.
Москва тоже не сразу строилась...
Откуда у вас такая информация? Все как раз таки наоборот, институт встал на сторону профессора, а травли он подвергся исключительно со стороны гейского лобби - http://www.foxnews.com/us/2012/09/03/u-texas-backs-professor-in-battle-with-gay-blogger/
Кстати очень показательно, что мой начальный комментарий удалили. Молодцы, чо.
Что касается критики научного сообщества и некорректного сбора данных, то, навскидку:
http://news.discovery.com/human/life/same-sex-parents-study-120612.htm
Фактически, профессор оценивал разницу в состоянии людей, выросших в условиях устойчивого и неустойчивого родительского партнерства, а не разницу в состоянии тех, кто вырос в однополом/разнополом партнерстве при прочих равных (классовая и расовая принадлежность, место жительства, возраст родителей и т.д.).
О чем и говорит исследование, так это о том, что неустойчивые родительские пары опаснее для развития ребенка, чем устойчивые. С этой точки зрения институционализация однополых партнерств - благо для ребенка.
если вы имеет в виду комментарий про "исследование", то никто его и не думал удалять.
его просто заминусовали (потому что было бы неплохо разобраться в вопросе, прежде чем что-то писать)
Ну это стандартная отговорка от всех неудобных социологических исследований - корреляция не значит причинно-следственной связи. На практике по-разному бывает, бывает, что не значит, а бывает, что именно эту связь корелляция и отражает. Тут спорить можно до бесконечности, каждый будет думать так, как ему удобнее и выгоднее. Вопрос однако принципиальный, речь идет о судьбе детей и я уверен, что решать его митингами, гей-парадами и назойливым зомбированием людей своими хотелками - просто безответственно. Этот вопрос - опекунство гомосексуальных пар над детьми - вопрос тщательного исследования и судьба детей меня волнует гораздо больше прав гей-активистов.
Простите, но
1. то, о чем говорите вы - принцип причинности, как максимум, и принцип детерминизма, как минимум, - не отговорка, а одна из методологических основ любого научного исследования.
2. я говорил не о том, что в исследовании нет объяснения причинно-следственной связи, а о том, что участники экспериментальной и "контрольной" групп были подобраны некорректно: это превратило исследование в оценку разницы между детьми, воспитываемыми в устойчивых гетеросексуальных партнерствах, и детьми, воспитываемыми в неустойчивых как гетеросексуальных, так и гомосексуальных партнерствах.
3. вольная интерпретация результатов небезупречного, мягко говоря, исследования, вкупе со страшилками о "комарах-геях" (насколько я понимаю, это творчество происходило не в рамках воспитания ребенка гей-парой), - вполне укладывается в понятие "назойливое зомбирование людей своими хотелками".
Речь о том, что его форма неправильная. Для борьбы за свои права вовсе не обязательно наряжаться в перья. Нужно наоборот показать, что ты такой же, а не другой. И права у тебя должны быть такие же.
Количество перьев/блесток/глориигейнор прямо пропорционально предшествующим репрессиям и запретам. Чем больше запрещают, тем провакационнее ответы - именно потому гей-парады исторически стали тем, чем они являются сейчас (хотя, например в том же Лондоне сейчас перьев минимум - все очень чинно, различные профсоюзы выступают и все такое). Нельзя просто взять и пропустить одну стадию становления гражданского общества. России нужны перья, стразы и Шура с Филиппом.
Vladimir, vy sovershenno pravy! :) Perja, blestki - ura! Ja dazhe priedu v gosti, kogda v Moskve gay parad razreshat:)))
Какой-то посыл у поста неправильный.
Частично автор прав про то, что в Голландии это давно уже норма и нет необходимости бунта и демонстраций, НО в России то это не так - мы отстаем лет на 15-20 и у нас как раз проведение гей-парада было бы очень к месту (несмотря на сумашедших попов, бабок и вдвшников)