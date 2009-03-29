Anna T
На сайте с 28 января 2009
все есть дома - кроме - аааааа! - сахара! закончился! и мед тоже ((((
не забыть бы закупиться и запастись временем и терпением!
молоко же будет убегать, нет? что делать с пенкой? сколько времени требуется на полное выпаривание полутора литров молока? спасибо!
фигасе
а где ссылка на то, что рецепт полностью стащен у Ники Белоцерковской????????????
http://belonika.livejournal.com/46600.html
уважаемый lucisia , поимейте же совесть!
испекла.
взяла свеий имбирь, в натертом виде его получилось наыерное ложки на 3, но я его люблю ))))
сначала тесто было очень сухое - добавила молока - и стало слишком липким. но в общем, нашла гармонию, все выпеклось )))
удивило вот что: думала, печенье будет целиком хрустящим, а оно внутри мягкое, а сверху хрустящее.
вкусно! интересно, каким оно будет завтра, думаю, мягкаячасть подсохнет, начнет целиком хрустеть наверное )))
попробовала
съедобно, но получилось совсем не то, что у вас на картинке
тесто не лепилось, не раскатывалось, я в него еще яйцо бухнула - нифига
еле раскатала на маленькие шарики - такими же горками и выпекала
съедобно, но ожидала чего-то большего....
испекла!
безумно вкусно!
только в тесто одного яйца явно маловато
я разбила 2 или 3 - только-только тесто кататься начало...
оно получается такое песочное - к сочной брынзе очень подходит - она дает сок и мммм!...
шпинат брала свежий - получилось не так бюджетно, а он в процессе тушения все равно стал таким - немножко кашистым. так что впрок закупилась замороженным )))
удивительно, но! в москве оказалось оч. сложно найти нормальную брынзу!
может просто все кинулись печь такой пирог и всю раскупили? ))))
в стокманне московском помню продавались - причем за смешные деньги какие-то типа 10 руб. за пирожок )))
да и сейчас продаются, но, во-первых, когда я стала их готовить, я не знала, что они есть в продаже, а во-вторых, самим же интересно тоже приготовить)
действительно, чем не повод собрать плюсов на чужом тексте и чужих фотографиях
Да уж, если публикуете рецепт, нужно не забывать указывать первоисточник=) иначе как-то не очень хорошо это все выглядит! давайте все наперебой начнем перепечатывать сюда жж друзей без ссылок на то, откуда это взялось)
Я вот тоже, как увидел фотографии и текст, начал искать хотя бы упоминание о Белоцерковкской и нифига не нашел.
Взять так в наглую скопипастить и оправдаться потом, что ссылочка не вставилась....
молоко не убежит Т.к. надо варить на маленьком огне
сколько выпаривать зависит от того что вы хотите получить: если что-то вроде арахисовой пасты, что бы намазывать на печеньки то час
а так часа 2 НО ЭТО ТОГО СТОИТ!!! :)
в 17ый раз за неделю это видеть вновь уже нисколько не аппетитно...