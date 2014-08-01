Christina Podrezova
На сайте с 28 января 2009
осуществляет мою детскую мечту..
у меня розовые, прекрасные наушники, единственный минус - через полтора года стала слезать краска с кожи, и выглядят они сейчас очень потасканно, к сожалению( плюс нет возможности стирать верхнюю часть, которая сделана из ткани. в остальном меня всегда радовали, особенно отдельным входом для других наушников и ярким дизайном
Во Львове очень красиво, и вкусно. Но если обращаешься к кому-то на русском, тебе отвечают на украинском, и будто специально начинают тороторить так, что ничего не понятно. А первого января мы застали митинг, люди несли факелы и кричали что-то про москалей. Было страшно, вот что я вам скажу
В чикагских 7 eleven такой вкусный горячий шоколад с апельсином! Надеюсь очень, что московские магазины тоже его будут делать <3
а вот мой осенний котеночек, первый вечер дома ^_^ http://www.youtube.com/watch?v=FYboalF_3mE
никому не понятно, что именно ты делаешь
Я, как журналист, люблю и ценю труд пиарщиков, потому что с их помощью узнаю о новинках, конференциях, звездах, с которым можно делать интервью, и тому подобное. Очень странно видеть эту фразу, ощущение, что она сама не понимает, что и для кого делает.
*сегодня
не пользуйтесь велосипедом - очень хороший совет. из личного опыта
пустили бы метро еще по ночам, с интервалом в 30-60 минут - так вообще был бы рай
Но если обращаешься к кому-то на русском, тебе отвечают на украинском
А если к Вам в Москве кто-то обратиться на украинском? Будете отвечать на украинском?
Во всех этих украино-русских отношениях есть такая деталь - украинцы думают, что мы тут только об их политической ситуации и думаем (и речь не только о евро-майдане, а о политической жизни страны в целом). А на самом деле абсолютному большинству как-то все равно. Ну да, сейчас евро-майдан, резонанс, но в обычное время часто ли Вы вспоминаете про наших соседей?
И больше всего меня, как человека к Украине ну ооочень близкого, волнует то, что став независимым государством Украина думает не о том, как стать действительно свободной и независимой, а о том, к кому бы пристроится, чтоб удобнее было.
На английском. И спрашивать и отвечать. Сразу русский вспоминают. Моментально. И в Прибалтике вспоминают, и в Польше, и в Чехии. Обращайтесь сразу на английском. Затем уже демонстрируйте свой русский - и увидите на лице горожанина радостное узнавание и улыбку. Русский во Львове знают почти все, кому за 30. Многие, кстати, работать приезжают в Москву каждый год на несколько месяцев.
Вот полностью согласна. Смешно иногда даже.
сырники из пушкина - лучшие в моей жизни, я давно ждала этот рецепт ^__^ спасибо!