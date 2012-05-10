Mashu Mari Larina
На сайте с 15 июня 2011
Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов
Попробуйте еще раз — у меня ссылка открылась.
В зоне риска: Дом с кариатидами в Печатниковом переулке
Ура! Написали! Этот дом такой прекрасный даже сейчас, но что с ним стало и что с ним станет - больбольболь(
Пять маршрутов для пробежек
Классная трасса для бега открылась на западе в ромашковском лесу — http://www.nemchinovka.info/romashkovo-track/
Класс, только вчера думала о том, что не хватает такого матриала. И вот, вуаля! Спасибо.