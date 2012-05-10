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MM

Mashu Mari Larina

На сайте с 15 июня 2011

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
Пять маршрутов для пробежек

Класс, только вчера думала о том, что не хватает такого матриала. И вот, вуаля! Спасибо.

Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов

Попробуйте еще раз — у меня ссылка открылась.

В зоне риска: Дом с кариатидами в Печатниковом переулке

Ура! Написали! Этот дом такой прекрасный даже сейчас, но что с ним стало и что с ним станет - больбольболь(

Пять маршрутов для пробежек

Классная трасса для бега открылась на западе в ромашковском лесу — http://www.nemchinovka.info/romashkovo-track/