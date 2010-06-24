Kasya V
На сайте с 8 февраля 2009
а сколько у всех кока-колы, фант и пепсей. не жалко людям себя травить такой жестью...
потрясающая квартира!!!!!!! хочу-хочу-хочуууууу
вы меня восхитили! И зарядили: сегодня приготовлю побольше домашней еды :)А идея про грядку - это просто класс!
отличный рецепт. сделаю себе на выходных, а то я на посту уже без сладостей вою :(( побольше бы актуальных рецептов для таких, как я. уверена, что кто-то еще на посту тусит ;). давайте тусить вместе!
а чем можно разрыхлитель заменить? более натурпродукт, чтобы? сода+уксус?
такая атмосфера позитивная, я б там не смогла работать, все б в игруши рубилась :)
что ж за красотища-то такая! никакого рабочего настроения не осталось - одно желание поскакать скорее домой и приготовить :)
визуально на фото похож на чизкейк.
да, чайная ложка соды и чуток уксуса)
а зачем вообще разрыхлитель добавлять? :)
я буду Капитаном Очевидность, но он разрыхляет))))
делает тортик пористым таким (см. картинку)
спасибо тебе, капитан! :)))
получается постить? :)
измельчите в мясорубки всевозможные сухофрукты: курагу, изюм, чернослив, финики; измельчите любые орехи: лично я люблю миндаль и фундук; и смешайте это все с медом (лучше с медом акации, он жидкий). Очень вкусно) когда пост кончится можно это все добавить в натуральный йогурт)
ой, спасибо, точно!!!!
кстати, среднестатистическая семья - у всех куча народу, детей, а Россия - женщина с двумя детьми. Это что у нас в России такая среднестатистическая семейка? 0_о