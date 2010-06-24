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KV

Kasya V

На сайте с 8 февраля 2009

Комментарии21
Темы0
Посты1
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Кто сколько ест?

кстати, среднестатистическая семья - у всех куча народу, детей, а Россия - женщина с двумя детьми. Это что у нас в России такая среднестатистическая семейка? 0_о

Кто сколько ест?

а сколько у всех кока-колы, фант и пепсей. не жалко людям себя травить такой жестью...

Квартира недели: Романов переулок

потрясающая квартира!!!!!!! хочу-хочу-хочуууууу

Наталья Синдеева и телеканал "Дождь"

клева!

Новое место: «Лавка»

вы меня восхитили! И зарядили: сегодня приготовлю побольше домашней еды :)А идея про грядку - это просто класс!

Миндальное молоко и печенья Шивананда

отличный рецепт. сделаю себе на выходных, а то я на посту уже без сладостей вою :(( побольше бы актуальных рецептов для таких, как я. уверена, что кто-то еще на посту тусит ;). давайте тусить вместе!

Мой традиционный шоколадный пирог

а чем можно разрыхлитель заменить? более натурпродукт, чтобы? сода+уксус?

Московские офисы компании Google

такая атмосфера позитивная, я б там не смогла работать, все б в игруши рубилась :)

Шоколадные-прешоколадные пирожные

что ж за красотища-то такая! никакого рабочего настроения не осталось - одно желание поскакать скорее домой и приготовить :)

Настоящий Lemon Tart

визуально на фото похож на чизкейк.

Мой традиционный шоколадный пирог

да, чайная ложка соды и чуток уксуса)

Мой традиционный шоколадный пирог

а зачем вообще разрыхлитель добавлять? :)

Мой традиционный шоколадный пирог

я буду Капитаном Очевидность, но он разрыхляет))))
делает тортик пористым таким (см. картинку)

Мой традиционный шоколадный пирог

спасибо тебе, капитан! :)))

Миндальное молоко и печенья Шивананда

идея!)

Миндальное молоко и печенья Шивананда

получается постить? :)

Миндальное молоко и печенья Шивананда

измельчите в мясорубки всевозможные сухофрукты: курагу, изюм, чернослив, финики; измельчите любые орехи: лично я люблю миндаль и фундук; и смешайте это все с медом (лучше с медом акации, он жидкий). Очень вкусно) когда пост кончится можно это все добавить в натуральный йогурт)

Миндальное молоко и печенья Шивананда

ой, спасибо, точно!!!!

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