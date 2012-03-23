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bush

На сайте с 24 июня 2011

Комментарии7
Темы0
Посты2
Коротко0
Гулабджамуны

Мастер-классы и курсы вегетарианского направления в вегетарианской школе "Veggie School" (проект Московского Дома Ресторатора)
подробнее о программах тут http://domrest.ru/php/content.php?id=1696

Обязательный тарт

Тимьян и розмарин должны продаваться на любом рынке, в павильоне где большой выбор специй

Суп из тыквы и красной чечевицы

Хороший рецепт! Вкусно и полезно! Спасибо!

Оливье вегетарианский

Рецепт-спасение! Муж вегетарианец скучает по вкусу оливье, и вот альтернатива!

Чай по-индийски: масала

Если из покупной смеси масала получается невероятно вкусно, представляю, какой необыкновенный вкус может быть у такого напитка!

Бургер с котлетой из нута

И снова интересный вегетарианский рецепт! Достойная замена мясным бургерам! По описанию должно быть очень вкусно!

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta

Отличный рецепт! Порадовало, что блюдо вегетарианское! Ни яиц, ни рыбы-мяса! Особенно понравилась хитрость про достижение хрустящей корочки!