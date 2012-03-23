bush
На сайте с 24 июня 2011
Обязательный тарт
Тимьян и розмарин должны продаваться на любом рынке, в павильоне где большой выбор специй
Тимьян и розмарин должны продаваться на любом рынке, в павильоне где большой выбор специй
Суп из тыквы и красной чечевицы
Хороший рецепт! Вкусно и полезно! Спасибо!
Оливье вегетарианский
Рецепт-спасение! Муж вегетарианец скучает по вкусу оливье, и вот альтернатива!
Чай по-индийски: масала
Если из покупной смеси масала получается невероятно вкусно, представляю, какой необыкновенный вкус может быть у такого напитка!
Бургер с котлетой из нута
И снова интересный вегетарианский рецепт! Достойная замена мясным бургерам! По описанию должно быть очень вкусно!
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta
Отличный рецепт! Порадовало, что блюдо вегетарианское! Ни яиц, ни рыбы-мяса! Особенно понравилась хитрость про достижение хрустящей корочки!
Мастер-классы и курсы вегетарианского направления в вегетарианской школе "Veggie School" (проект Московского Дома Ресторатора)
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