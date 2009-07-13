Мария Петрова
На сайте с 10 февраля 2009
Куда сходить, что посмотреть
эти выставки постоянно будут открыты.или как? с какого по какое число они будут?
Скейт-ведьмы: королевы 80-ых
дауж..ну и бруталки)
Куда сходить, что посмотреть
это не выставки, а галереи и выставочные залы, т.е. экспозиция меняется каждые 2-4 недели, как правило.
это не выставки, а галереи и выставочные залы, т.е. экспозиция меняется каждые 2-4 недели, как правило.
Сами арт-пространства, конечно же, просуществуют еще долгие годы
ясно.спасибо)