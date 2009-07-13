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Мария Петрова

На сайте с 10 февраля 2009

Комментарии3
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Куда сходить, что посмотреть

ясно.спасибо)

Куда сходить, что посмотреть

эти выставки постоянно будут открыты.или как? с какого по какое число они будут?

Скейт-ведьмы: королевы 80-ых

дауж..ну и бруталки)

Куда сходить, что посмотреть

это не выставки, а галереи и выставочные залы, т.е. экспозиция меняется каждые 2-4 недели, как правило.
Сами арт-пространства, конечно же, просуществуют еще долгие годы