Игорь
На сайте с 5 декабря 2007
2011 / Frederic Chaubin: Cosmic Communist Constructions Photographed by Frederic Chaubin
Emergency shopping specialist)
Мне кажется, что правда только про вино. А то получается, что я пришел отведать иранской кухни, а хозяин ресторана владеет кейтеринговой компанией в Тегеране, которая кормит там всех глав-пап на торжественных сборах! А еще однажды этот хозяин вместо того, чтобы мило со мной поболтать о моем великолепном вкусе бросился развлекать жену президента его страны! Не наглость ли? И в таком месте может быть экологичная-социально-озабоченная-кухня? Фигушки! Там полная лажа! Не ходите туда! Скажи мне кто твой друг и расскажу, какова на вкус еда в твоем ресторане. 100% ЧЗХ, а не рецензия.
как-то совсем не круто. и всего 130 работ! что-то мне кажется информация о конкурсе не добралась до нужных людей.
Лечить должны врачи. Учить должны те, кто знают. Государство должно сделать хоть один честный суд. С которого и начнется изменение этой страны. Только не думаю, что они в этом заинтересованы.
А рядом с улицей Кирпичных выемок есть улица Газопровод. Веселый район Анино!
Мда. А я кроме Аванта, Скифа и Пикника Афиши нигде не был(
Интересно было бы посмотреть на европейские фестивали. Не думаю, что сейчас хуже. Но в некоторые фото с Woodstock'a хотелось бы попасть.
На фоне европейских декораций
Я принимал советский циклодол
Все остальное никак.
А что из этого он делал в черном свитере?Comix
нууу))) боян же шутка уже)
"Не думаю, что сейчас хуже."
Сейчас такого просто нет.
Слышал о видео по всем трем дням, нигде не видел, если кто знает где скачать, поделитесь линком)
оу,да нет,и сейчас кемпинги некоторых фестивалей мало чем от этого отличаются.
и не только кемпинги.
была на рединге
ночь после последнего выступления - это хуже тайфуна. народ сходит с ума
крушит все что видит) поджигали туалеты и сносили палатки. не могу сказать , что весело, скорее опасно
просто на многих европейских фестивалях - наркотики имеют огромное место, там как то без пробелм в толпе курят и нюхают. а спереди стоящий человек, поворачивается и невзначай так спрашивает "скажиииите, у вас есть MDMA?"
и все в таком духе, то есть первые дни это отличный уютный приятный кемпинг, а вот с воскресенья на понедельник. ух
а расскажите поподробнее - какие фестивали сейчас похожи на Вудсток '69?
подобными условиями жизни похожи многие европейские фестивали.
ну так а примеры-то?хотелось бы услышать что-то конкретное.
по грязи, Нашествие.
какой ужас!
))
Была на Сигете, ничего подобного, всё было до нельзя прилично, в последнюю ночь почти все сцены работали до 6 утра, когда все должны были скаливать с острова, и все пьяные ползали по острову пытаясь собрать полатки успеть и одновременно ещё потусить и тд,и наркотиков было немного кстати
На наших фестивалях аналогично с наркотиками.
я знаю где скачать - на Torrents.ru нашла, качество есть разное и dvdrip и dvd9, на любой вкус))
Festival Iternacional de Benicassim(Espana),почти все британские фестивали,о них уже писали,Рединг,Лидс,Гласто,T in the Park.
на западноевропейских (Werchter,Loelands,Pukkelpop,Sziget, Summercase, Primavera sound etc) с кемпингом,говорят,получше,условия приличные и чище(меньше англичан).
Хотите грязь и антисанитарию?выбирайте фестиваль,куда ездят жители туманного альбиона..
больше узнать о фестивалях от наших соотечественников можно здесь http://community.livejournal.com/dolototuchek/
спасибо)
Pustie Holmi -2005 ! to4' v to4'!
ссылочку, сюда или в пм, пожалуйста.
Michelin гид намного лучше на мой взгляд. Рейтинг Загат в принципе означает только то, что люди в данной местности предпочитают данное заведение. Рейтинг 26 может быть у офигительного ресторана в Нью Йорке и не столько замечательного, но неплохого ресторана уже в Нью Джерси. Разница между ними колоссальная, а рейтинг такой же. У Michelin этим все таки занимаются профессионалы, а не Васи Пети и Маши, которые ходят в ресторан пару раз в год, как в Загате и вообще говоря не очень понимают в кулинарии.