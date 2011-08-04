Джонни Пяточка
На сайте с 25 июля 2011
Ну и самый ад на 30, они как будто в Цепи играют, знаете есть такая детская игра? Типа сейчас на них Лимонов побежит и они крепятся, не дадут врагу прорваться!
А на 27 чуваку походу смешно
Смотришь на тринадцатую фотографию и сердце обливается кровью...
Пока есть такие парни, как Станислав, я спокоен за будущее своих детей
Да ладно вам, ребята. По-моему классные парни эти ВДВшники. Здоровущие, красивые, душевные работяги. Цвет нации.
А случись война, кто пойдет границы защищать?
Пусть не у всех есть высшее образование, пусть они запивают арбуз пивом Оболонь, пусть они бьют нас, хипстеров.
Но ведь есть в них же что-то хорошее, ребята?
Ира-бордюр, Дима -инноватор, Володя - пилот, Вася - бандит.
Красавцы
Из--за этих грандиозных раскопок у меня во дворе в Костянском переулке теперь невозможно зайти в дом. То есть раньше я мог зайти со стороны церкви, а теперь приходится обходить ночью по темному переулку.
Вообщем, мне кажется, это еще один колышек в песочницу революции
Самое принципиальное отличие фриланса от офиса - возможность управлять своим временем. Устал от работы - отдохни, смени обстановку, выйди погуляй в парк, перезарядись. А в офисе необходимо все время сидеть, даже если темп работы спадает. Получается неэффективно.
Чувствуется, что Стамбул атакуют западные ценности или не очень? Я в свое время прочитал роман турецкого писателя Орхана Памука про какую-то таинственную книгу, основной замес как раз был в том, что Восточную цивилизацию поглощает западная и это как бы грустно
Трудно представить, чтобы западная цивилизация поглотила восточную. Правильнее будет сказать, что Стамбул с восточной хитростью использует часть запаной культуры - для развития торговли. Но при этом строго охраняет свою самобытость в остальных сферах. Поверьте, в городе немало мест, где, оказавшись случайно, Вы сразу почувствуете насколько Стамбул и Турция восточны!
классный аргумент, четкий, взвешенный, по делу