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ДП

Джонни Пяточка

На сайте с 25 июля 2011

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Copwatch: действия полиции на «сидячем» митинге «Стратегии-31» на Триумфальной площади

классный аргумент, четкий, взвешенный, по делу

Copwatch: действия полиции на «сидячем» митинге «Стратегии-31» на Триумфальной площади

Ну и самый ад на 30, они как будто в Цепи играют, знаете есть такая детская игра? Типа сейчас на них Лимонов побежит и они крепятся, не дадут врагу прорваться!

Copwatch: действия полиции на «сидячем» митинге «Стратегии-31» на Триумфальной площади

А на 27 чуваку походу смешно

Copwatch: действия полиции на «сидячем» митинге «Стратегии-31» на Триумфальной площади

Смотришь на тринадцатую фотографию и сердце обливается кровью...

Фоторепортаж: День ВДВ в парке Горького

Пока есть такие парни, как Станислав, я спокоен за будущее своих детей

Фоторепортаж: День ВДВ в парке Горького

Да ладно вам, ребята. По-моему классные парни эти ВДВшники. Здоровущие, красивые, душевные работяги. Цвет нации.

А случись война, кто пойдет границы защищать?

Пусть не у всех есть высшее образование, пусть они запивают арбуз пивом Оболонь, пусть они бьют нас, хипстеров.

Но ведь есть в них же что-то хорошее, ребята?

Свежая укладка: как асфальт меняют на плитку в Москве

Ира-бордюр, Дима -инноватор, Володя - пилот, Вася - бандит.

Красавцы

Свежая укладка: как асфальт меняют на плитку в Москве

Из--за этих грандиозных раскопок у меня во дворе в Костянском переулке теперь невозможно зайти в дом. То есть раньше я мог зайти со стороны церкви, а теперь приходится обходить ночью по темному переулку.

Вообщем, мне кажется, это еще один колышек в песочницу революции

Что лучше — фриланс или работа в штате?

Самое принципиальное отличие фриланса от офиса - возможность управлять своим временем. Устал от работы - отдохни, смени обстановку, выйди погуляй в парк, перезарядись. А в офисе необходимо все время сидеть, даже если темп работы спадает. Получается неэффективно.

Merhaba, Istanbul

Чувствуется, что Стамбул атакуют западные ценности или не очень? Я в свое время прочитал роман турецкого писателя Орхана Памука про какую-то таинственную книгу, основной замес как раз был в том, что Восточную цивилизацию поглощает западная и это как бы грустно

Merhaba, Istanbul

Трудно представить, чтобы западная цивилизация поглотила восточную. Правильнее будет сказать, что Стамбул с восточной хитростью использует часть запаной культуры - для развития торговли. Но при этом строго охраняет свою самобытость в остальных сферах. Поверьте, в городе немало мест, где, оказавшись случайно, Вы сразу почувствуете насколько Стамбул и Турция восточны!