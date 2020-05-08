Alina Smirnova
На сайте с 8 августа 2011
Ребята, я в больницах уже четыре месяца. Расскажите мне, как вам грустно сидеть дома.
Всем сейчас плохо по-своему. Просто это разные грани «плохо».
Мало кто из участников готов доставлять за пределы ТТК. Очень неудобно организован (точнее, не организован) поиск по тем, кто готов. Честно пыталась в воскресенье что-нибудь заказать, в итоге сдалась и выбрала просто по меню ресторана, который доставляет.
> проходили стажировку в МИДе
Везет. Нам (МГУ, истфак, международные отношения) сказали, что девушек в МИД не берут — только парней с отличной успеваемостью.
Пока мы живем в 2019 году, Николай живет в 20019м!
Хорошая история про поиск себя)
Ребзя, они так все сюжеты делают — с передергиваниями, оценочными суждениями, однобокой позицией. Типа 24/7
Также не стоит писать "привет", "ты здесь?", и "как дела", если потом вы собираетесь взять паузу на 10 минут.
"Вот тебе то, что оказалось недостаточно хорошо для меня".
Я как-то писала жалобу на уборку листьев вокруг дома (стиль "серо-коричневая грязь круглый год" очень утомил) и получила ответ, что дворники делают все правильно и "по нормативам". Так что надо менять нормативы, но как — ума не приложу.
Привет. Ты здесь? Как дела?
На счет голосовых согласен, не очень удобно их слушать в общественных местах, наушники не всегда с собой есть.
знаем-знаем, но все равно больно
На это бюджет не треснет, видимо