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Alina Smirnova

На сайте с 8 августа 2011

Комментарии603Темы4Посты1
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Несмотря на карантин, к 9 Мая над Москвой разгонят облака. Ради воздушного парада

На это бюджет не треснет, видимо

Я лежу в петербургском онкоцентре. Его хотят перепрофилировать для пациентов с COVID-19

Ребята, я в больницах уже четыре месяца. Расскажите мне, как вам грустно сидеть дома.

Всем сейчас плохо по-своему. Просто это разные грани «плохо».

Ярмарка с доставкой на дом: Какую еду заказывать на Российском ресторанном фестивале

Мало кто из участников готов доставлять за пределы ТТК. Очень неудобно организован (точнее, не организован) поиск по тем, кто готов. Честно пыталась в воскресенье что-нибудь заказать, в итоге сдалась и выбрала просто по меню ресторана, который доставляет.

«Я жалею о своем кредите»

проходили стажировку в МИДе

Везет. Нам (МГУ, истфак, международные отношения) сказали, что девушек в МИД не берут — только парней с отличной успеваемостью.

Самые дорогие и дешевые свежие газеты

Пока мы живем в 2019 году, Николай живет в 20019м!

Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал»

Хорошая история про поиск себя)

«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen

Ребзя, они так все сюжеты делают — с передергиваниями, оценочными суждениями, однобокой позицией. Типа 24/7

Писать все в первом сообщении — и в мессенджерах, и в почте

Также не стоит писать "привет", "ты здесь?", и "как дела", если потом вы собираетесь взять паузу на 10 минут.

Передаривать ненужные подарки

"Вот тебе то, что оказалось недостаточно хорошо для меня".

Надо ли убирать листву с газонов?

Я как-то писала жалобу на уборку листьев вокруг дома (стиль "серо-коричневая грязь круглый год" очень утомил) и получила ответ, что дворники делают все правильно и "по нормативам". Так что надо менять нормативы, но как — ума не приложу.

Писать все в первом сообщении — и в мессенджерах, и в почте

Привет. Ты здесь? Как дела?

Писать все в первом сообщении — и в мессенджерах, и в почте

На счет голосовых согласен, не очень удобно их слушать в общественных местах, наушники не всегда с собой есть.

«Вести» выпустили гомофобный репортаж о нападении на организатора Popoff Kitchen

знаем-знаем, но все равно больно 

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