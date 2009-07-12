вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии21
Темы0
Посты1
Коротко0
YK

Yaroslav Kunitsyn

На сайте с 21 февраля 2009

Комментарии21
Темы0
Посты1
Коротко0
HotDOG по-русски!

не самый полезный фаст фуд, но такой вкусный и родной!!! :D
Спасибо! :)