Alisa Tavazzi
На сайте с 22 февраля 2009
подруга моей мамы искала работу в недвижимости, у неё колосальный опыт, сейчас детки подросли, но не хотелось бы работать full time, работать она хочет соответственно не агентом. мы все из петербурга и видимо когда она размещала резюме случайно указала город москва, ей оборвали телефон и после утвердительных ответов на вопросы типа, вы русская? у вас прописка спб? ВО? следовало предложение типа, вы готовы выйти на работу завтра? по началу она говорила, мол а я в петербурге, они говорили, ну в понедельник, до понедельника успеете переехать? как то так)
кстати работы в москве много. у меня очень узкий профиль и хороший опыт, искала работу в конце апреля - оборвали телефон москвичи с предложением переехать) нашла в итоге в питере, все в порядке.
я согласна с евгением антипиным, более того общаюсь с мамами в своем доме и детских центрах (у нас юит дом, в доме на примерно 12 парадных в 10-15 этажей 2 развивающих центра, 2 частных сада, 1 государственный во дворе) моя статистика показывает что возить готовы максимум на 3 км. никого дальше замечено не было. везде свои плюшки, сейчас в каждом новом доме по 3 развивающих центра и все ценят свое время.
только Лондон
Советую ресторан dim sum wok на площади испания (станция метро называется так), там такой круглый торговый центр, вот с его обратной стороны этот ресторан. там шведский стол, днем 9 евро с человека, вечером 12, его характерным отличием является наличие стола с сырыми мясом, рыбой, морепродуктами и овощами, можно выбрать себе по душе, отнести повару на открытую кухню, он на гриле вам все при вас поджарит. я такого свежего лосося честно скажу - в жизни не ела... там и суши есть и салаты и китайская кухня и европейская и картошка фри и все очень свежее. мы ели только там.
Барри Майлз заинетресовал. про Берроуза не так интересно, а вот про Гинзберга думаю буду рада строкам.
а мы как то быстро все решили... фабрика paradyz.
мельком просмотрела ваш блог - к сожалению нашей семье такой план не подойдет наверняка. мы не едим макароны, стараемся пореже есть картошку, а еще мужчина у меня любит простую русскую еду. есть несколько исключений, например лазанья, а так, кухни народов мира и ингридиенты, которые не растут в наших широтах - не желанный гость в холодильнике и на столе. но, например, когда гости - балую себя салатом из лосося и овощей с бананом, клубникой и авокадо. в обычной жизни половину пришлось бы выкидывать.
и еще, в предложенном вами варианте предлагается одно блюдо на день, и опять же для нашей семьи это только в 30 процентах блюдо на ужин. бурито моему мужу это так, перекусить, овсяная каша на ужин - он меня просто не поймет, мы без неё не начинаем день, решит что я перепутала ужин с завтраком)
у меня план такой - я готовлю не больше одного блюда за вечер (не каждый день), а в холодильнике всегда должны быть: суп, второе, гарнир, салат (не свежий овощной), еще приветствуются компоты и выпечка. так получается что блюда обновляются постепенно. суп тот же, а гарнир поменялся, или второе, или еще чтото.
из заготовок из области планирования - покупаю большие куски мяса, сразу нарезаю по блюдам, там, бефстроганов, шницель, стейки, раскладываю по пакетикам порционно и замораживаю, потом утром достаю из морозилки, вечером готовлю. иногда готовлю в несколько этапов, например, суп - вечером ставлю вариться бульон (у меня плита сама отключается и есть мультаварка), чищу картошку - убираю в холодильник, утром режу овощи, закидываю в бульон, пока принимаю душ - суп готов)
но ваше меню хорошо подходит девушкам которые живут одни. правда, когда я жила одна, я только завтракала... между нами говоря, я вообще не ужинаю, так, кефирчик... но как одно блюдо на день которые я ела кроме завтрака - очень любопытно)
я из тех у кого нет ни времени ни желания... хотя ладно, есть у меня приятель рекламщик - он устраивал просмотры madman года 3 назад, один сезон мы посмотрели, второй был такой пошлый что мы бросили на 3й серии.
увы, мне не понять страсти к сериалам.
А я бы хотела сама нарисовать картину что бы повесить дома ) хочу на такой мастер-класс по срисовыванию сходить...
Я все же не решился. Так что если соберешься: "отзывы в студию!"))))
у меня коллега ходила с мамой, сделала маме такой подарок) у мамы дома красуется корабль в море, видела фотки - оочень здорово! у коллеги какие то цветы в вазе. они пришли туда с большими распечатками цветными того что хотят нарисовать, и часов 5-6 "рисовали", часто подходил настоящий художник, подправлял, подрисовывал, следил за перспективой... в общем это больше на разукрашивание скорее было похоже))) мне так сдается.
Разукрась себе сам))) Ну удольствие то они похоже получили, молодцы!
На самом деле - это как с книгой, ещё пока не нашёл свой сериал.
да, я гораздо больше люблю читать)
а когда вы работаете и отдыхаете?)
Стараюсь все успевать, пока получается)
Конечно меню для каждоый семьи очень субъективно и зависит от многих факторов: сколько в семье человек, не сидит ли кто на особой диете, кто-то ест больше или меньше. А мне бы хотелось, чтобы у людей была возможность взять мое меню за основу, а уж остальное додумать самим. Может быть кто-то возьмет себе на заметку все меню, а кто-то только некоторые идеи. Посмотрим!
Анастасия, это я у девушки сверху спросила - очень уж интересно, как можно найти время на новое блюдо каждый день, да еще и чтобы в холодильнике при этом всегда была скатерть-самобранка))
я работаю 5 дней в неделю в офисе, готовлю вечером, после работы, примерно через день. иногда ленюсь дня по три когда муж не ест то что я приготовила) отдыхаю в выходные. раньше когда работала с часу дня на буднях ночью мы с мужем ходили в караоке и по барам. клевое было время...
а, вы вот к чему... нет у нас не каждый день новое блюдо) последний раз я приготовила супа в два раза больше чем планировала, просто единственная свободная кастрюля в доме была гигантская, вотя половину заморозила в морозилке, половину мы съели за 3 дня, потом я достатала то что заморозила и мы ели его еще дня 2. итого 5 дней один и тот же суп! другие блюда менялись.
ааа, понятно) у меня в семье так было заведено, и мама без видимых усилий всегда держит холодильник полным. но вот себе домой я еще не купила огромной кастрюли, наверное надо о ней задуматься))
хорошая посуда это маст хэв, я люблю готовить, но без сковороды вок, мультиварки и плиты, которая сама отключается через время, через которое скажу - мне действительно пришлось бы не работать, а стоять у плиты)
вок - даааа, в нем вообще все можно делать. в китае у меня был огромный чугунный, весил тонну, мыть было просто нереально, зато готовить - удовольствие))
еще наверху этого стадиона полно очень приличных заведений, к тому же прекрасный вид, особенно ночью. А напротив dim sum парк хуана миро, но он так себе) и там же что-то вроде стелы, им же сделанная, один из символов барселоны, красивая
да, наверху тоже здорово, только мы там так ни разу и не поели =( это повод вернуться ;)
А еще: "Культура начинается с запретов".
"Если бы змей был запретным, Адам и его бы съел." )))))
а позвольте вопрос. Вы не едите макароны и картошку. Но при этом любите домашнюю русскую еду. Это как? Я правда не совсем понимаю,как русская еда без картошки может быть.
А я согласна с автором, не понимаю натуралов которые воюют за права геев.
Мне кажется теме интимный отношений как таковых в современном обществе уделяется слишком большое внимание. Это все таки личное дело каждого. Так как мы живем в медийном обществе эти войны за права геев все больше превращаются в навязывание, как и поп музыка, как и еще масса вещей из сми, которые не созидают ничего. Взрослые люди вдруг открывшие в себе гомосексуальные грани не ходят на демонстрации, не носят стринги поверх джинсов... Я против того что бы этому было приковано столько внимания.
С другой стороны я считаю что рассуждать о том что и как вредит в корне не верно. Если бы люди подходили к любому делу, любой мысли, любой идеи с точки зрения созидания чего то доброго и светлого что двигает общество вперед, то многих вещей бы не было вокруг нас. И мы бы жили лучше. Я всегда стараюсь работать на результат. Что бы геи и их борьба за права не вызывали у меня недоумения им нужно предложить чтото вроде мы молодцы, приносим такую то пользу, наши идеи такие то и приведут общество туда то и туда если нам разрешал заключать браки и усыновлять детей.
Пока что я считаю что христинство своими завоеваниями за 15 веков навязало всему миру идеи и ценности до которых общество не доросло, потому сейчас, когда люди стали более образованными и стали больше думать, стали вставать вопросы, а зачем нам эта мораль и этика, если люди которые находятся в социуме иные. Счастливые семьи где люди не изменяют друг другу, отсутствие алкологиков и наркоманов, гетеросексуальность - все эти вещи я считаю присущи более цивилизованным людям просто. А у нас больное общество которое отстаивает свое право признать эту боль на данном этапе, я надеюсь что бы пережить её и идти дальше.
Мне немного страшно в каком обществе будут жить мои дети... то что я считаю более цивилизованным обществом мне кажется не спешит воплощаться на планете Земля.