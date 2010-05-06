Ксения Кирсанова
На сайте с 26 февраля 2009
а я вместо помидора и лимона добавляю мякоть грейпфрута
ха-ха) мне про лисички понравилось)
так, у меня уже на 45 минуте начала образовываться корочка. через 60 минут верх покрылся золотистой корочкой (в общем выглядит как запеканка в садике. что не так?
а разъемной формой удобно пользоваться? ничего не вытекает из нее?
уж тогда GlühweinMilch...
в помидоры можно столовую ложку сахара добавить
все-таки жарить нужно или именно опускать в масло, делая фритюр?
опускаем в масло, по принципу фритюра
спасибо
*GlühMilch
Меня ни разу не подводила. Я проверяла, наливала просто воду, ничего не вытекает. Но для надёжности можно фольгой обернуть (для выпечки). А в данном случае я обмотала пищевой плёнкой. Но это просто для подстраховки)
затем что есть такой стиль, модерн называется :)
пейзаж с коровами и модерн, на мой
но только сюжет фоновой мозаики уж никак не модерновый. это уже эклектика, причем на мой взгляд, на грани дурновкусия
ну об этом я ниже расписал :) эти мозаики надо конечно живьем видеть, так как то двояко оно все
а Славянский бульвар? особенно мне нравится сочетание "славянский" и ее отделки.
хотя все равно красиво.
шрифт марьина роща отчаянно напоминает парижские станции, ар нуво... вопрос зачем?