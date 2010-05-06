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КК

Ксения Кирсанова

На сайте с 26 февраля 2009

Комментарии23
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Посты1
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Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

шрифт марьина роща отчаянно напоминает парижские станции, ар нуво... вопрос зачем?

Салат с креветками, авокадо и помидорами

а я вместо помидора и лимона добавляю мякоть грейпфрута

Экскурсия на главный рынок Лондона

ха-ха) мне про лисички понравилось)

Классический чизкейк

так, у меня уже на 45 минуте начала образовываться корочка. через 60 минут верх покрылся золотистой корочкой (в общем выглядит как запеканка в садике. что не так?

Бездуховность

а разъемной формой удобно пользоваться? ничего не вытекает из нее?

Glintmilk

уж тогда GlühweinMilch...

Pizza Italiana!

в помидоры можно столовую ложку сахара добавить

Сырные шарики

все-таки жарить нужно или именно опускать в масло, делая фритюр?

Сырные шарики

опускаем в масло, по принципу фритюра

Сырные шарики

спасибо

Glintmilk

*GlühMilch

Бездуховность

Меня ни разу не подводила. Я проверяла, наливала просто воду, ничего не вытекает. Но для надёжности можно фольгой обернуть (для выпечки). А в данном случае я обмотала пищевой плёнкой. Но это просто для подстраховки)

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

затем что есть такой стиль, модерн называется :)

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

пейзаж с коровами и модерн, на мой

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

но только сюжет фоновой мозаики уж никак не модерновый. это уже эклектика, причем на мой взгляд, на грани дурновкусия

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

ну об этом я ниже расписал :) эти мозаики надо конечно живьем видеть, так как то двояко оно все

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

а Славянский бульвар? особенно мне нравится сочетание "славянский" и ее отделки.
хотя все равно красиво.